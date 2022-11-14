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星巴克「多品項買一送一」！ 只有今日1天，手刀開喝

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自星巴克FB粉專
圖／取自星巴克FB粉專

星巴克又有買一送一！今日(11/14)星巴克推出一日限定好友分享，多種品項買一送一，趕快揪朋友、同事享好康，讓你週一上班不憂鬱。

圖／取自星巴克FB粉專
圖／取自星巴克FB粉專

號外！手刀快衝～今日(11/14)星巴克推出「週一就要看見你好友分享」，於11/14上午11點起至晚上8點，到全台星巴克門市購買2杯特大杯風味、冰熱一致的特定飲品，即享其中1杯由星巴克招待。只有一天，限定9小時，把握機會開喝啦！(優惠品項依星巴克公告為主)

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星巴克 買一送一 咖啡

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