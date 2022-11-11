冬季限定回歸！「微熱山丘」柚香蘋果酥限時販售 加碼月底前免運or送咖啡 下午茶吃起來！ 微熱山丘在冬天才會推出的蘋果酥今年也沒缺席！由台日團隊聯手打造，使用日本青森縣的紅玉品種蘋果，結合微熱山丘的經典奶油酥皮，還點綴了柚子口味的積雪、小雪片等細節呼應冬天的來臨，從這個月起限定販售，喜愛微熱山丘鳳梨酥的粉絲們可以換換口味，這個冬季來感受柚香滿口的甜蜜滋味。

2022-11-11 12:59