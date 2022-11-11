冬季限定回歸！「微熱山丘」柚香蘋果酥限時販售 加碼月底前免運or送咖啡，下午茶吃起來
微熱山丘在冬天才會推出的蘋果酥今年也沒缺席！由台日團隊聯手打造，使用日本青森縣的紅玉品種蘋果，結合微熱山丘的經典奶油酥皮，還點綴了柚子口味的積雪、小雪片等細節呼應冬天的來臨，從這個月起限定販售，喜愛微熱山丘鳳梨酥的粉絲們可以換換口味，這個冬季來感受柚香滿口的甜蜜滋味。
推出「全球果實計劃」、與日本青森蘋果農合作的微熱山丘，今年把「紅玉蘋果」酸甜的風味封存在深紅色的果丁、果醬中，留住清甜的果香及脆口的果丁，再包進經典的奶油酥皮裡面；外層淋上白色的「法芙娜柚子調溫可可」，做出融雪的感覺，還用了檸檬糖霜做成雪片來點綴，柑橘類的酸香口感讓蘋果酥入口不甜膩，也蘊藏了滿滿心意，希望大家「平安柚醬淋」。
這款台日聯手打造的柚香蘋果酥，在微熱山丘全通路均有販售；11月底前在官網訂購，只要訂單中有柚香蘋果酥，即享免運；到門市或To Go專櫃選購，還會送咖啡1包，一口香醇咖啡一口蘋果酥、根本就是完美的下午茶組合！甜點控們快試試～
微熱山丘 SunnyHills
1、11月底前官網訂購，單筆訂單含「柚香蘋果酥 (不限盒數)」享免運
2、11月底前門市、To Go專櫃選購「柚香蘋果酥1盒」，贈5號或8號咖啡1包(不含桃機專櫃)
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