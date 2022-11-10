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麥當勞新品阿里山雲霧咖啡限量上市　台灣唯一「雨林認證」咖啡優遊吧斯這樣種出來

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▲左起：UCC- sharol, 總經理堀江昌平、台灣麥當勞採購/物流管理部資深協理林士文、農委會主委陳吉仲、優遊吧斯董事長鄭虞坪等人共推台灣首家取得雨林聯盟認證，進入麥當勞體系銷售的「阿里山雲霧單品咖啡」。
▲左起：UCC- sharol, 總經理堀江昌平、台灣麥當勞採購/物流管理部資深協理林士文、農委會主委陳吉仲、優遊吧斯董事長鄭虞坪等人共推台灣首家取得雨林聯盟認證，進入麥當勞體系銷售的「阿里山雲霧單品咖啡」。

11／9起，走進麥當勞記得點一杯限量版的「阿里山雲霧單品咖啡」！這是麥當勞首次與台灣本地生產的咖啡莊園以契作方式合作，選用全台唯一取得「雨林聯盟認證」的阿里山優遊吧斯瑪翡咖啡莊園咖啡豆，與日本UCC技術合作，由兩位咖啡品評師從生豆到烘焙全程品管，嚴格把關的好滋味！這杯由阿里山泉水灌溉，雲霧滋養，水洗處理的好咖啡，以中度烘焙技術保留咖啡豆天然香醇，有明亮的李子果香，尾韻則帶著烏龍茶的甘甜，也是麥當勞和嘉義阿里山「優遊吧斯」鄒族文化部落的年度獻禮。

「麥當勞真的是佛心價！」優遊吧斯董事長鄭虞坪表示。雨林認證的水洗豆，在一般的連鎖品牌咖啡店，至少要200-300元一杯，但麥當勞僅售120元一杯，使用「麥當勞APP-隨買店取」和「LINE禮物」電子商品券還有優惠價90元的超值價，每杯還贈送一個「單品杯墊」。就是阿里山優遊吧斯瑪翡咖啡莊園自家販售，半磅咖啡豆也要800-1,200元！麥當勞能夠讓民眾以超值價喝到超值精品咖啡，也展現出對深耕台灣精品咖啡市場的長遠規劃。

▲優遊吧斯董事長鄭虞坪分享自家有機栽種的鮮採咖啡豆如何通過雨林認證。
▲優遊吧斯董事長鄭虞坪分享自家有機栽種的鮮採咖啡豆如何通過雨林認證。

其實麥當勞早在兩年前就看好，詢問過優遊吧斯合作意願，但咖啡要通過麥當勞採購，首先需獲得雨林聯盟認證，這對種植咖啡已有多年經驗的優遊吧斯而言是個新挑戰。考量到阿里山優遊吧斯瑪翡咖啡莊園本來就是有機栽種，鄭虞坪幾經評估，決定申請雨林聯盟國際認證，原以為難度不大，但實際操作起來，才發現細節頗多，並不容易。

阿里山地處北緯23.5度，海拔高約1200-1600公尺，長年雲霧繚繞，晝夜溫差大，自然環境很適合咖啡生產。但往年咖啡種植多靠農民以慣行經驗操作，為符合雨林聯盟對「環境保護」、「社會公平」和「經濟可行性」三大要素規範，在田間土壤、肥料與農藥管理、資源循環利用、野生動物棲地保護和友善農民等面向，都要有相應數據與規格化管理。連除草劑的使用、員工的裝備安全，都需通過相應檢覈，甚至員工還要經過抽樣深度訪談，確保咖啡生產品質。

▲阿里山優遊吧斯瑪翡咖啡莊園是全台第一家取得雨林認證的咖啡廠商，外包裝也蓋上象徵「雨林認證」的樹蛙圖示。（阿里山優遊吧斯瑪翡咖啡莊園提供）
▲阿里山優遊吧斯瑪翡咖啡莊園是全台第一家取得雨林認證的咖啡廠商，外包裝也蓋上象徵「雨林認證」的樹蛙圖示。（阿里山優遊吧斯瑪翡咖啡莊園提供）

為了通過雨林聯盟國際認證，疫情期間阿里山優遊吧斯瑪翡咖啡莊園透過視訊方式進行審核，歷時超過半年建立規格化系統，並持續友善土地的作為。今年6月，阿里山優遊吧斯瑪翡咖啡莊園已有2公頃通過雨林認證，農委會也十分認同，並給予支持。由於咖啡生產量也受自然環境天候影響，今年雨林聯盟認證的咖啡豆產量僅2.5噸，莊園咖啡與麥當勞初步合作以3年為基礎、供應約6公噸雨林咖啡豆。鄭虞坪指出，大阿里山周邊約有174個莊園、種植約200公頃咖啡樹，未來也將邀請有意願的合作伙伴，共同努力，一起擴大認證範圍與產量。

鄭虞坪強調，取得「雨林聯盟認證」的咖啡豆，對阿里山優遊吧斯瑪翡咖啡莊園意義非凡；台灣麥當勞能採契作方式合作，推出全新「阿里山雲霧單品咖啡」，不僅是國際品牌對優遊吧斯的認可，也讓部落所產的台灣阿里山咖啡能夠接軌世界舞台。一杯「阿里山雲霧單品咖啡」，將帶動鄒族部落青年留鄉，也創造更多就業機會。更期待藉由雨林認證，讓更多人認識台灣阿里山的好咖啡。

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咖啡 阿里山 麥當勞

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