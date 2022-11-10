麥當勞新品阿里山雲霧咖啡限量上市 台灣唯一「雨林認證」咖啡優遊吧斯這樣種出來
11／9起，走進麥當勞記得點一杯限量版的「阿里山雲霧單品咖啡」！這是麥當勞首次與台灣本地生產的咖啡莊園以契作方式合作，選用全台唯一取得「雨林聯盟認證」的阿里山優遊吧斯瑪翡咖啡莊園咖啡豆，與日本UCC技術合作，由兩位咖啡品評師從生豆到烘焙全程品管，嚴格把關的好滋味！這杯由阿里山泉水灌溉，雲霧滋養，水洗處理的好咖啡，以中度烘焙技術保留咖啡豆天然香醇，有明亮的李子果香，尾韻則帶著烏龍茶的甘甜，也是麥當勞和嘉義阿里山「優遊吧斯」鄒族文化部落的年度獻禮。
「麥當勞真的是佛心價！」優遊吧斯董事長鄭虞坪表示。雨林認證的水洗豆，在一般的連鎖品牌咖啡店，至少要200-300元一杯，但麥當勞僅售120元一杯，使用「麥當勞APP-隨買店取」和「LINE禮物」電子商品券還有優惠價90元的超值價，每杯還贈送一個「單品杯墊」。就是阿里山優遊吧斯瑪翡咖啡莊園自家販售，半磅咖啡豆也要800-1,200元！麥當勞能夠讓民眾以超值價喝到超值精品咖啡，也展現出對深耕台灣精品咖啡市場的長遠規劃。
其實麥當勞早在兩年前就看好，詢問過優遊吧斯合作意願，但咖啡要通過麥當勞採購，首先需獲得雨林聯盟認證，這對種植咖啡已有多年經驗的優遊吧斯而言是個新挑戰。考量到阿里山優遊吧斯瑪翡咖啡莊園本來就是有機栽種，鄭虞坪幾經評估，決定申請雨林聯盟國際認證，原以為難度不大，但實際操作起來，才發現細節頗多，並不容易。
阿里山地處北緯23.5度，海拔高約1200-1600公尺，長年雲霧繚繞，晝夜溫差大，自然環境很適合咖啡生產。但往年咖啡種植多靠農民以慣行經驗操作，為符合雨林聯盟對「環境保護」、「社會公平」和「經濟可行性」三大要素規範，在田間土壤、肥料與農藥管理、資源循環利用、野生動物棲地保護和友善農民等面向，都要有相應數據與規格化管理。連除草劑的使用、員工的裝備安全，都需通過相應檢覈，甚至員工還要經過抽樣深度訪談，確保咖啡生產品質。
為了通過雨林聯盟國際認證，疫情期間阿里山優遊吧斯瑪翡咖啡莊園透過視訊方式進行審核，歷時超過半年建立規格化系統，並持續友善土地的作為。今年6月，阿里山優遊吧斯瑪翡咖啡莊園已有2公頃通過雨林認證，農委會也十分認同，並給予支持。由於咖啡生產量也受自然環境天候影響，今年雨林聯盟認證的咖啡豆產量僅2.5噸，莊園咖啡與麥當勞初步合作以3年為基礎、供應約6公噸雨林咖啡豆。鄭虞坪指出，大阿里山周邊約有174個莊園、種植約200公頃咖啡樹，未來也將邀請有意願的合作伙伴，共同努力，一起擴大認證範圍與產量。
鄭虞坪強調，取得「雨林聯盟認證」的咖啡豆，對阿里山優遊吧斯瑪翡咖啡莊園意義非凡；台灣麥當勞能採契作方式合作，推出全新「阿里山雲霧單品咖啡」，不僅是國際品牌對優遊吧斯的認可，也讓部落所產的台灣阿里山咖啡能夠接軌世界舞台。一杯「阿里山雲霧單品咖啡」，將帶動鄒族部落青年留鄉，也創造更多就業機會。更期待藉由雨林認證，讓更多人認識台灣阿里山的好咖啡。
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