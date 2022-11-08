抖音爆紅「四川冰粉」台北吃得到！消費滿百送道地「砵仔糕」，傳統巴蜀、港味一次滿足
台北也吃得到抖音爆紅的四川冰粉！「冰粉」為四川地方特色小吃之一，獨具傳統巴蜀風味，口感冰涼、爽滑，也成為在地人夏日消暑聖品。現在不用出國，在台北就能品嘗到道地四川冰粉，還有開幕活動消費滿百再送「砵仔糕」，免費品嘗廣東傳統特色糕點。
「冰粉」做法類似「愛玉」，是用「搓」出來的，而這家「四川冰粉」便是台灣第一家手搓冰粉專賣店，除了經典黑糖冰粉外，還有多樣花式冰粉可以選擇，像是以新鮮水果熬製的水果糖漿系列及花蜜、花釀系列，滿足喜歡不同口味的饕客嘗鮮。
此外，這間「四川冰粉」最新插旗微風南京，即日起至11/10，凡至櫃消費滿百，就送「砵仔糕」1個，貓掌外型可愛又吸睛，沒想到在台北就能吃到紅遍抖音、小紅書的道地小點，把握開幕優惠，一次品嘗冰粉與砵仔糕的獨特魅力吧！
四川冰粉
地址：台北市松山區南京東路三段337號(微風南京B2) 營業時間：依照百貨營業時間為主
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