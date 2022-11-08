抖音爆紅「四川冰粉」台北吃得到！消費滿百送道地「砵仔糕」，傳統巴蜀、港味一次滿足

今日(11/7)立冬，特別整理五家冬日暖心飲品及甜點新品、好康優惠，一次滿足奶茶控、甜點控及手搖控，也有暖胃新品湯圓陪你過冬，喜歡天冷吃冰的朋友也別錯過耶誕奢華系冰淇淋，現在一起來看看都有哪些美味好康

2022-11-07 15:30