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立冬盤點5家暖心甜飲品，必嘗鍋煮奶茶＋奢華冰淇淋，焦糖拿鐵第二杯11元、湯圓免費加料

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／85℃、永心鳳茶奶茶專門所、COLD STONE官網、清原FB粉專
圖／85℃、永心鳳茶奶茶專門所、COLD STONE官網、清原FB粉專

今日(11/7)立冬，特別整理五家冬日暖心飲品及甜點新品、好康優惠，一次滿足奶茶控、甜點控及手搖控，也有暖胃新品湯圓陪你過冬，喜歡天冷吃冰的朋友也別錯過耶誕奢華系冰淇淋，現在一起來看看都有哪些美味好康吧！

⬤ 永心鳳茶奶茶專門所

「永心鳳茶奶茶專門所」將於11/9起至11/15，推出為期7天的「鍋煮鮮奶茶第二壺6折」優惠，凡2人同行到店用餐即可享好康。品牌主打人氣第一的「茗璐邸特調奶茶」、清香順口的「南投阿薩姆奶茶」及經典不敗的「台灣紅烏龍奶茶」3款鍋煮鮮奶茶，讓奶茶控朝聖不間斷。另於11/16再加碼推出「與奶茶打卡拍照」上傳IG並標記，贈送「焦糖海鹽紅烏龍奶茶捲」1份的好康活動。

圖／永心鳳茶奶茶專門所
圖／永心鳳茶奶茶專門所

圖／永心鳳茶奶茶專門所FB粉專
圖／永心鳳茶奶茶專門所FB粉專

⬤ ikari怡客

ikari怡客為歡慶雙11，將於11/11至11/21推出連續11天「沙漠湖鹽焦糖拿鐵、黃金蕎麥茶第二杯11元」的超殺優惠，「沙漠湖鹽焦糖拿鐵」甜鹹滋味又能提神醒腦，而「黃金蕎麥茶」溫潤順口無咖啡因，輕鬆喝無負擔。

圖／ikari怡客
圖／ikari怡客

⬤ 85℃

同樣為迎接雙11，85℃將於11/10推出連續2天的「大杯黑鑽咖啡2杯特價111元(原價160元)」69折優惠活動，同步再推線上優惠，於85 Cafe APP跨店取享「中杯伯爵鮮奶茶和中杯比利時伯爵可可買2送1」，還可透過社群轉贈親朋好友同享好康。

圖／85℃
圖／85℃

圖／85℃
圖／85℃

⬤ COLD STONE

迎接耶誕佳節！COLD STONE推出大人系極濃巧克力冰淇淋「耶誕金濃巧」及濃郁開心果冰淇淋「開心脆脆」2款應景新品，同步於即日起至12/30推出雙人套餐300元(原價420元)、單人套餐180元(原價210元)的分享優惠價。此外，於11/25至12/29參加COLD STONE官方LINE「耶誕水晶球搖搖樂」，還有機會抽中「冰淇淋買1送1、桶裝買1送1、第2杯50元」等折扣好康，也有THE BODY SHOP精美小禮與折扣優惠等你拿。

圖／COLD STONE官網
圖／COLD STONE官網

⬤ 清原

清原新品「五福湯圓」於今日(11/7)上市，不僅有紅、白、紫、黃、綠等5色湯圓，還可免費加入2種自選配料。此外，清源也將於11/15及11/25兩日推出「絕五僅有」身份證優惠，凡於優惠期間出示含有「5」的身分證件，購買「五福湯圓」直接現折5元！冷冷冬天吃湯圓暖暖胃。

圖／清原FB粉專
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奶茶 85℃ COLD STONE 怡客 IG 清原 甜點

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