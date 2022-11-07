《嗨！營業中》同款濃純香！「丹醇研選」自家鮮乳飲品「第2杯半價」，必喝芋頭鮮乳、蜜香紅茶拿鐵

在《嗨！營業中》第三集中，炎亞綸與庹宗康至「崙頂牧場」拍攝，體驗擠牛奶及餵小牛，也在研發飲品「黑糖甘蔗歐蕾」中加入香醇的「丹醇鮮乳」，本次就來介紹這家「丹醇鮮乳」，品牌的每項產品皆使用自家崙頂牧場提供的第一手鮮乳，同時也擁有自己的飲品店面。

圖／擷取自《嗨！營業中》

圖／擷取自《嗨！營業中》

圖／取自丹醇研選FB粉專

《嗨！營業中》研發飲品「黑糖甘蔗歐蕾」中使用的香醇「丹醇鮮乳」。圖／取自丹醇研選FB粉專

「丹醇研選」在高雄有澄清及五甲兩家店面，販售的飲品都使用滴滴單純的自家鮮乳。為迎接並歡慶雙11，品牌也推出「指定飲品同品項第2杯半價」的優惠，活動將於11/8起至11/14，凡購買芋頭鮮乳、黑糖鮮乳、蜂蜜膠原凍鮮乳、萬丹紅豆鮮乳或神農蜜香紅茶拿鐵等飲品，即享第2杯半價的好康優惠，濃醇香甜一次喝兩杯才過癮。

圖／取自丹醇研選FB粉專

圖／取自丹醇研選FB粉專

《嗨！營業中》節目播出後，「丹醇研選」也於FB粉專發文表示「感謝取景拍攝讓更多人認識丹醇鮮乳」，也有網友分享「看完電視，家人馬上下訂，真的好喝」、「家中小孩也是看了電視，說要喝丹醇鮮奶」、「優質的小農鮮乳是一定要的」，由此看出「丹醇鮮乳」的好口碑與好品質，還沒喝過的朋友不妨買來喝喝，或到飲品門市現嘗濃純香喔！

丹醇研選－澄清店

地址：高雄市三民區澄清路693號營業時間：10:00-21:00

丹醇研選－五甲店

地址：高雄市鳳山區五甲二路410號營業時間：10:30-21:00

芋頭鮮乳。圖／取自丹醇研選FB粉專

萬丹紅豆鮮乳。圖／取自丹醇研選FB粉專

蜂蜜膠原凍鮮乳。圖／取自丹醇研選FB粉專

神農蜜香紅茶拿鐵。圖／取自丹醇研選FB粉專

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