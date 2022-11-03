50嵐請你喝「烏龍瑪奇朵」！免費好康只在「這間」門市，限定2小時準時開跑
繼萬聖1日限定免費升級大杯活動後，50嵐再推「烏龍瑪奇朵免費喝」1日活動！參與活動完成挑戰，即可免費獲得1杯「中杯烏龍瑪奇朵」，指定門市限定，可別跑錯家囉！
50嵐將於11/4推出2小時限定「烏龍瑪奇朵免費喝」活動，凡於11/4下午6點至8點活動期間，至「50嵐美村一店」告知活動人員參與挑戰，發出「阿烏聲」並持續超過15秒，沒氣時說出「龍瑪奇朵」，即可獲得「烏龍瑪奇朵中杯」1杯，限量只有50杯，事先練習，抓準時間衝領好康！
50嵐美村一店
地址：台中市西區美村路一段141號活動時間：11/4 18:00-20:00
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