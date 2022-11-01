超夯快搶！「七盞茶 X 啾啾妹」超搶手環保杯第2波～必點「七盞紅萃」加價入手
粉絲敲碗成功！主打以茶佐日子的茶飲手搖品牌「七盞茶」於9月攜手創作者「啾啾妹」推出一系列聯名杯身、封膜及周邊商品，超搶手的聯名「不鏽鋼環保杯」更是上架2天幾乎完售，終於粉絲敲完追加成功，第2波活動於10/29開跑，想入手動作要快。
「七盞茶 X 啾啾妹」聯名環保杯第二波活動開跑！凡於10/29起至「七盞茶」購買任一飲品加價299元，即可入手聯名「不鏽鋼環保杯」，共有黑、粉、藍綠及奶茶4種顏色與圖案，用這款超Q環保杯喝手搖，還能提升日常幸福感。此外，店家表示沒有第三次追加，所以第1波沒搶到的朋友這次可別再錯過囉！
入手不鏽鋼環保杯之前，先選杯飲品吧！推薦1款七盞茶的「七盞紅萃」，以阿薩姆紅茶搭配台茶18號，融合蘋果、石榴與西洋梨的清甜果香，更榮獲了比利時iTQi風味大獎，獎項加持必點必點！再加上4款啾啾妹飲料杯身及3款封膜，開喝前手機先拍。
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