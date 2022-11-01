超夯快搶！「七盞茶 X 啾啾妹」超搶手環保杯第2波～必點「七盞紅萃」加價入手

便利商店搶購一波！於今年8月上市的「蠟筆小新牛乳」造成一股7-11搶買熱潮，活潑可愛的蠟筆小新聯名包裝，讓仁愛不適手，打卡IG也超萌，咖啡牛乳與紅茶牛乳順口好喝，而本月又新力作推出濃郁「可可奶茶」，以

2022-10-31 12:00