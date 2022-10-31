第二杯0元！連續22天「FLASH COFFEE」買1送1，攜手「open it.」夢幻瑪德蓮，打造人間逸品午茶

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／FLASH COFFEE提供
圖／FLASH COFFEE提供

雙11預熱！咖啡潮牌「FLASH COFFEE」為了迎接雙11及感恩節，將祭出眾多人氣品項優惠，整整1個月不間斷，有第2杯0元、兩杯55折等好康回饋，每天換著喝都不膩！同時攜手「open it.」大推精緻瑪德蓮，點心午茶1次滿足。

圖／FLASH COFFEE提供
圖／FLASH COFFEE提供

⬤ 連續22天特選品項第2杯免費、感恩節兩杯55折

超殺雙11！FLASH COFFEE將於11/1起至11/22推出「第二杯0元」超值好康，包含FLASH黑咖啡、FLASH萃茶、經典拿鐵燕麥奶拿鐵、手打厚乳冷萃、凍檸冷萃 、莓果可可、紫薯芋香拿鐵及OATSIDE紫薯芋香燕麥奶拿鐵等飲品。

另於11/23至12/9購買FLASH黑咖啡、FLASH 萃茶、經典拿鐵、燕麥奶拿鐵、手打厚乳冷萃、凍檸冷萃、莓果可可、靜岡鮮奶焙茶、靜岡燕麥奶焙茶、OATSIDE巧克力燕麥奶焙茶、摩卡咖啡及薑薑好拿鐵等12款指定熱賣品項，即享兩杯55折，傳遞溫暖、共度感恩節。

圖／FLASH COFFEE提供
圖／FLASH COFFEE提供

⬤ 「open it.」瑪德蓮＋指定飲品 再享5折

螞蟻人照過來！FLASH COFFEE與夢幻逸品瑪德蓮品牌「open it.」聯手於指定FLASH COFFEE門市開賣「open it.」荔香莓瑰、蜜蜜青檸、伯爵貝芙、糖霜肉桂等4種人氣口味瑪德蓮，搭配FLASH COFFEE特調咖啡與非咖啡飲品再享飲品5折，同步再推冬季養身「薑薑好拿鐵」及「莓果可可」，午茶組合自己配。

圖／FLASH COFFEE提供
圖／FLASH COFFEE提供

瑪德蓮口味：左「糖霜肉桂」、右「蜜蜜青檸」。圖／FLASH COFFEE提供
瑪德蓮口味：左「糖霜肉桂」、右「蜜蜜青檸」。圖／FLASH COFFEE提供

瑪德蓮口味：左「荔香莓瑰」、右「伯爵貝芙」。圖／FLASH COFFEE提供
瑪德蓮口味：左「荔香莓瑰」、右「伯爵貝芙」。圖／FLASH COFFEE提供

⬤ 潮咖充電站！FLASH COFFEE X Novelship 指定品項買1送1

本季潮流聯名攜手專業潮流交易平台「Novelship」，共推3款吸睛潮咖飲品。即日起至11/30，在FLASH COFFEE APP購買「紫薯芋香拿鐵、多多必冬美式、凍檸冷萃、FLASH黑咖啡、黑金拿鐵」等5款潮咖飲品，並於結帳頁面輸入優惠碼「FCNOVEL」，即享買1送1，限量500組。

圖／FLASH COFFEE提供
圖／FLASH COFFEE提供

延伸閱讀：

太欠買！IG爆紅再一波「蠟筆小新可可奶茶、焦糖奶茶」超搶手，3種療癒包裝1次收

身分證有「1、7、9、8」九孔鮑魚免費吃，最美涮涮鍋「樁涮」和牛、白蝦吃到飽，麻辣鴨血、牛丼任你吃

拿鐵 咖啡 瑪德蓮 燕麥奶 甜點 買一送一

相關新聞

第二杯0元！連續22天「FLASH COFFEE」買1送1，攜手「open it.」夢幻瑪德蓮，打造人間逸品午茶

雙11預熱！咖啡潮牌「FLASH COFFEE」為了迎接雙11及感恩節，將祭出眾多人氣品項優惠，整整1個月不間斷，有第2杯0元、兩杯55折等好康回饋，每天換著喝都不膩！同時攜手「open it.」大推

太欠買！IG爆紅再一波「蠟筆小新可可奶茶、焦糖奶茶」超搶手，3種療癒包裝1次收

便利商店搶購一波！於今年8月上市的「蠟筆小新牛乳」造成一股7-11搶買熱潮，活潑可愛的蠟筆小新聯名包裝，讓仁愛不適手，打卡IG也超萌，咖啡牛乳與紅茶牛乳順口好喝，而本月又新力作推出濃郁「可可奶茶」，以

星巴克「買一送一」終於回歸！只有1天、限美式與那堤

雖然為期兩天的「Trick or Treat第二杯半價」優惠活動仍在進行當中，但星巴克似乎聽到大家對「買一送一」優惠活動...

巧克力控必看！11月2款必吃聯名甜點「精品甜甜圈、奧利奧泡芙」，4品牌強強聯手搶攻午茶市場

巧克力控看這篇！即將邁入11月，甜甜圈品牌「Mister Donut」及泡芙專賣店「beard papa‘s」皆公開新品預告，一個是與皇室御用巧克力品牌「GODIVA」攜手推出聯名甜甜圈，另一個則是聯

純茶控懂喝！茶湯會新推「茶職人系菜單」，秋冬必喝「紫米芋香拿鐵」＋現做「微笑珍珠雞蛋糕」，暖心午茶一次滿足

一秒置身茶園！茶湯會推出全新「茶職人系菜單」，攻略純茶控的心，還有冬季限定「紫米芋香拿鐵」正式開賣，搭配可愛「微笑珍珠雞蛋糕」，超療癒午茶一次Get。 茶飲品牌「茶湯會」將於11月全新推出「茶職

手刀搶爆！50嵐萬聖快閃1小時「免費升級大杯」，限定只有「這天、這時」，加碼再推人氣TOP5

高CP值不敗手搖推出萬聖優惠啦！鮮少舉辦優惠活動的超人氣連鎖手搖品牌「50嵐」為迎接萬聖，居然推出了「萬聖快閃」活動！讓你飲料直接「免費升級」，不加價也能超過癮喝大杯！ 「50嵐」本次推出萬聖快

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。