第二杯0元！連續22天「FLASH COFFEE」買1送1，攜手「open it.」夢幻瑪德蓮，打造人間逸品午茶
雙11預熱！咖啡潮牌「FLASH COFFEE」為了迎接雙11及感恩節，將祭出眾多人氣品項優惠，整整1個月不間斷，有第2杯0元、兩杯55折等好康回饋，每天換著喝都不膩！同時攜手「open it.」大推精緻瑪德蓮，點心午茶1次滿足。
⬤ 連續22天特選品項第2杯免費、感恩節兩杯55折
超殺雙11！FLASH COFFEE將於11/1起至11/22推出「第二杯0元」超值好康，包含FLASH黑咖啡、FLASH萃茶、經典拿鐵、燕麥奶拿鐵、手打厚乳冷萃、凍檸冷萃 、莓果可可、紫薯芋香拿鐵及OATSIDE紫薯芋香燕麥奶拿鐵等飲品。
另於11/23至12/9購買FLASH黑咖啡、FLASH 萃茶、經典拿鐵、燕麥奶拿鐵、手打厚乳冷萃、凍檸冷萃、莓果可可、靜岡鮮奶焙茶、靜岡燕麥奶焙茶、OATSIDE巧克力燕麥奶焙茶、摩卡咖啡及薑薑好拿鐵等12款指定熱賣品項，即享兩杯55折，傳遞溫暖、共度感恩節。
⬤ 「open it.」瑪德蓮＋指定飲品 再享5折
螞蟻人照過來！FLASH COFFEE與夢幻逸品瑪德蓮品牌「open it.」聯手於指定FLASH COFFEE門市開賣「open it.」荔香莓瑰、蜜蜜青檸、伯爵貝芙、糖霜肉桂等4種人氣口味瑪德蓮，搭配FLASH COFFEE特調咖啡與非咖啡飲品再享飲品5折，同步再推冬季養身「薑薑好拿鐵」及「莓果可可」，午茶組合自己配。
⬤ 潮咖充電站！FLASH COFFEE X Novelship 指定品項買1送1
本季潮流聯名攜手專業潮流交易平台「Novelship」，共推3款吸睛潮咖飲品。即日起至11/30，在FLASH COFFEE APP購買「紫薯芋香拿鐵、多多必冬美式、凍檸冷萃、FLASH黑咖啡、黑金拿鐵」等5款潮咖飲品，並於結帳頁面輸入優惠碼「FCNOVEL」，即享買1送1，限量500組。
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