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真的可以吃手手！萬聖限定「手指安緹棒」加30元多「5根手指」，開吃就吃「一雙手」
萬聖應景甜點再加一！美式手工蝴蝶餅「Auntie Anne's」不僅販售經典道地的蝴蝶餅，也將蝴蝶餅做成長條型，好拿又方便入口。本次為迎接萬聖節，特別推出萬聖限定「手指安緹棒」與好康優惠，多「一隻手(5根)」只要加價30元，等於可以一次品嘗「一雙手(10根)」。
萬聖節快到了！「Auntie Anne's」發揮創意把蝴蝶餅做成手指外型，造型搞怪有趣又好拍，還有100%純天然地瓜製成的香甜內餡，內外兼具！並於即日起至10/31，手指安緹棒一隻139元(5根)，再加30元就能擁有一雙手(10根)，一次吃好吃滿，太過癮了。
此外，「Auntie Anne's」先前推出的限定周邊「隨身噴瓶」加購活動也只到10/31(數量有限)，凡購買任一套餐即可加購29元「安緹安隨身噴瓶」1個，享用美食也不忘防疫。
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