療癒系國民零食代言人！ Lulu大推「77品牌」ASMR多重感官饗宴 Lu呷Lu香超過癮

認識ASMR嗎？ 這是近年來深受大眾喜愛的聲音療癒法，國民零食77品牌將旗下所有好吃的療癒零食，透過年度代言人「Lulu黃路梓茵」活靈活現的完美詮釋各種「療癒系77 ASMR」多重感官響宴，讓零食不只是好看好吃又好聽！

圖／擷取自YT@77療癒系ASMR

77乳加邁入45週年，邀請到金鐘獎提名主持人Lulu黃路梓茵擔任「77品牌」年度代言人，以創新求變概念，將旗下7個品牌「77乳加」、「新貴派」、「巧菲斯」、「蜜蘭諾」、「歐維氏」、「本味誠現」、「脆加」，一一打造「77療癒系ASMR」美味零食系列影片。

可以在影片中看見像是Lulu開心地吃著「77乳加」，咬下台灣花生的清脆聲、吃香濃牛軋享受的咀嚼聲；或是咬一口「新貴派」，酥脆威化與香濃花生醬在口中療癒幸福的聲音…想要被療癒更多，就搜尋「77療癒系ASMR」聽更多療癒好聲音，光聽不過癮，搭配77療癒零食更享受，希望藉此能療癒消費者的心！

圖／擷取自YT@77療癒系ASMR

圖／擷取自YT@77療癒系ASMR

77品牌還提供各種療癒Tips，除了「77療癒系ASMR」系列影片，更預計10月底推出「77每日療癒Tips甘苦指數測驗」，每天根據不同的生活情境得到不同結果，看到你屬於哪種咖啡型，此外，即日起至12/31，至全聯、家樂福、大潤發、愛買購買77旗下商品滿199元，完成發票登錄，就有機會把Marshall藍芽音響、Apple AirPods（第 3 代）、77乳加造型悠遊卡、新貴派造型悠遊卡帶回家，讓你天天都有療癒好心情。

圖／77提供

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