螞蟻人衝！台港「壽司郎」2款邪惡新甜品，究極巴斯克烤芝士蛋糕VS焦糖爆爆泡芙塔，你選哪一個？
最適合吃甜點的季節！日本超人氣壽司店「壽司郎」為了抓住饕客裝甜點的胃，於各國店鋪推出不同的新品甜點，此篇介紹台灣及香港兩地「壽司郎」的新上市甜品，甜點控光看就要流口水啦！
⬤ 香港壽司郎－究極巴斯克烤芝士蛋糕
香港壽司郎與受西班牙王室認證的麵包蛋糕店「Mallorca」攜手推出最新甜品「究極巴斯克烤芝士蛋糕」，結合壽司郎人氣商品「炙燒半溶芝士蛋糕」濃厚清爽的慕斯與Mallorca熱賣商品「巴斯克烤芝士蛋糕」綿滑柔軟的芝士蛋糕，創造全新味覺衝擊，一入口超濃奶香蔓延，加上上層砂糖炙燒，更多了一層法式燉蛋的口感，幸福甜蜜感爆表！
⬤ 台灣壽司郎－焦糖爆爆泡芙塔
台灣壽司郎全新推出新甜品「焦糖爆爆泡芙塔」，泡芙餅皮微甜不膩口，擠上濃郁北海道牛奶霜淇淋，最後淋上邪惡可口的焦糖醬與爆米花，完成一道甜滋滋的神仙甜點。「焦糖爆爆泡芙塔」將於10/18限期販售，日前品牌於FB粉專發文即有網友留言「不吃對不起自己耶」、「被甜點耽誤的壽司店」，由此可知食客們對「焦糖爆爆泡芙塔」的高度期待，螞蟻人們注意時間開吃啦！
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