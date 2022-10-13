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台中人吃一波！日本超夯「Cremia冰淇淋」快閃台中，吃得到「原味、巧克力、綜合」三種口味，台中人開吃別忘洗版IG

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自Cremia TaiwanFB粉專、Cremia官網
圖／取自Cremia TaiwanFB粉專、Cremia官網

台中人開吃！日本超人氣「Cremia冰淇淋」終於確定快閃台中啦！不用特地跑到其他縣市，在「台中新光三越」就能品嘗到這洗版IG的超濃郁冰淇淋，筆記下來準備搶吃第一波。

圖／取自Cremia TaiwanFB粉專
圖／取自Cremia TaiwanFB粉專

敲碗成功，空降台中！來自日本的「Cremia冰淇淋」將於10/19快閃「台中新光三越」，快閃期間直至明年1/18，把握機會搶先打卡。IG超火「Cremia冰淇淋」是許多人遊日必吃甜點，貓舌脆餅製成的甜筒搭配波浪流線型冰淇淋，濃郁絲滑口感讓人一吃上癮。

圖／取自Cremia官網
圖／取自Cremia官網

圖／取自Cremia Twitter
圖／取自Cremia Twitter

本次「Cremia冰淇淋」快閃台中，提供原味、巧克力、綜合等3種口味，再等幾天，台中朋友就能一嘗口福，想必又將掀起一波打卡熱潮。

圖／取自Cremia TaiwanFB粉專
圖／取自Cremia TaiwanFB粉專

圖／取自Cremia TaiwanFB粉專
圖／取自Cremia TaiwanFB粉專

Cremia台中快閃店

快閃期間：2022/10/19-2023/01/18
地址：台中市西屯區台灣大道三段301號（新光三越台中中港店 1F活動空間C群電梯前）

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