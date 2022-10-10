變身冰淇淋特務！31冰淇淋超人氣「尋找31」任務，完成活動多送1球冰淇淋，過癮爽吃4種口味

快找數字3、1！過完雙十國慶，接下來就是10月底的萬聖節啦！31冰淇淋邀請大家變身「冰淇淋特務」，完成「尋找31」任務並購買冰淇淋就再免費送1球冰淇淋，又多一種口味可以享用，太划算了。

圖／取自31冰淇淋FB粉專

為迎接Happy Halloween，來自美國加州且風靡韓國的冰淇淋專賣店「31冰淇淋」再推超人氣「尋找31」任務，只要找到任何有數字「3、1」的物品後，購買「小雙球或迷你三球」冰淇淋，免費再送1球自選口味冰淇淋，等於最多可以一次吃到四種口味，活動只到10/31，喜歡31的朋友可別錯過。(認證辦法與活動詳情以31冰淇淋公告為主)

圖／取自31冰淇淋FB粉專

同時「31冰淇淋」推出超應景萬聖口味，有「南瓜布丁」與「魔法棉花糖聖代」兩種，「南瓜布丁」結合南瓜自然甜味與微苦焦糖醬，滋味香濃、甜度剛好；期間限定「魔法棉花糖聖代」加入可愛的棉花糖快樂娃娃，可愛吸睛滿分。另外也有萬聖限定「綜合組合甜點小怪獸版」自選喜愛口味，再用超可愛盒子帶回家！

圖／取自31冰淇淋FB粉專

圖／UDN小編提供

延伸閱讀：

．來點甜！兩家美國冰淇淋品牌新品＋優惠，少女心聖代PK萬聖冰品，還有7-11獨賣新口味，先搶買一送一、第二件10元

．台味滿分！蕃茄村新推限量「地瓜系列」，必點接地氣「瓜瓜薯萊堡、紫玉地瓜牛奶」，喜歡松露還有「這兩堡」