喝得到胡椒、肉桂香～新飲料品牌「茶裡不然 SPICE UP」台北開幕 鍋煮辛香料奶茶暖心又暖胃！
天氣漸漸變涼，到了偶爾想喝熱飲的時間啦！主打添加辛香料的鍋煮奶茶飲料新品牌「茶裡不然 SPICE UP」來到北市大安區，推出加了肉桂、胡椒、老薑等香料的鍋煮奶茶，讓大家暖心又暖胃，還有開幕限時優惠，喝膩普通手搖飲的飲料控、奶茶控快來試試新滋味！
鍋煮奶茶與一般手搖飲奶茶不同，「茶裡不然 SPICE UP」選用小農鮮奶仔細控溫、不能煮沸(不然會有奶騷味)，慢慢熬煮出辛香料的纖細香氣，如使用印度瑪薩拉辛香料特調的「火辛人」炭焙紅玉鍋煮奶茶，喝得到胡椒、老薑香醇帶點微微辛辣的風味，還有木質香特調「木辛人」炭焙烏龍鍋煮奶茶，入口肉桂香氣撲鼻，尾韻清香爽口；10/15前還會附贈一根肉桂棒，攪拌飲料後，肉桂味會緩緩釋放到飲料裡，，等於一次能喝到兩種風味！由於加了許多辛熱的香料，也很適合即將轉冷的天氣裡暖胃嘗鮮～
喝不慣香料奶茶或不敢嘗試的人也別擔心，店家也有準備台茶18號-紅玉、南投包種、茉莉綠茶三種基本單品茶，以及延伸的一般手搖飲；現在穿制服或出示學生證還可以免費中杯升級大杯，還有「買二送一」、「LINE@見面禮」等開幕優惠，只到10/15，大家把握機會喝起來！
茶裡不然 SPICE UP
地址：台北市大安區信義路三段190-3號1樓
開幕優惠-即日起至10/15
1、任選「別有用辛」系列2杯送「辛茶道」(中)1杯
單筆消費累計贈送
2、免費升級＿同學大飽口福
穿學生制服或出示學生證，即可享中杯升級大杯優惠
不包含鍋煮奶茶系列與珍黑鮮奶品項
3、LINE@見面禮
加入官方line＠帳號，可獲得『20元折價券』１張
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