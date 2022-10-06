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配料爆滿超誠意！ 歇腳亭「紅豆粉粿珍珠雪沙」 神還原超人氣紅豆粉粿珍珠冰棒
經典冰棒用喝的！ 人氣手搖飲「Sharetea歇腳亭」推出新品「紅豆粉粿珍珠雪沙」，將綿密紅豆與香濃鮮奶混合打成細緻雪沙，加入紅豆、粉粿、珍珠三種咀嚼系配料，每一口都能吃到神還原紅豆粉粿珍珠冰棒的美味，趁著天氣變冷前快衝一波！
從小吃到大的紅豆粉粿珍珠冰棒，現在直接變成喝的飲品了！Sharetea歇腳亭10/7起強勢推出「紅豆粉粿珍珠雪沙」，一秒將超人氣紅豆粉粿珍珠冰棒變身雪沙飲品，細緻紅豆牛奶雪沙，加入Q彈粉粿、蜜釀珍珠以及香甜紅豆三種配料，爆滿配料也是超誠意吃到飽，咀嚼控們肯定愛上。
這款「紅豆粉粿珍珠雪沙」售價65元，10/7起於全台門市販售(全台門市除新營復興店皆有販售)，而10/7至10/11新品上市期間還有嘗鮮價60元優惠，現省5元趕緊趁連假喝起來！
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