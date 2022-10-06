配料爆滿超誠意！ 歇腳亭「紅豆粉粿珍珠雪沙」 神還原超人氣紅豆粉粿珍珠冰棒

10月真是充滿過節氣氛的一個月，為迎接月底的萬聖節，台日高人氣可麗餅專賣店「GELATO PIQUE CAFÉ」加入搞鬼派對的行列，推出超應景「萬聖節系列」限定可麗餅，另將於10/13再推「秋季甜薯系

2022-10-05 16:30