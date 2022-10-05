搞怪限定！GELATO PIQUE CAFÉ 兩款應景萬聖可麗餅，南瓜、幽靈搗蛋登場，再推超級食物「秋季甜薯系列」

10月真是充滿過節氣氛的一個月，為迎接月底的萬聖節，台日高人氣可麗餅專賣店「GELATO PIQUE CAFÉ」加入搞鬼派對的行列，推出超應景「萬聖節系列」限定可麗餅，另將於10/13再推「秋季甜薯系列」，讓你甜甜過十月。

圖／GELATO PIQUE CAFÉ提供

「GELATO PIQUE CAFÉ」節慶限定的「萬聖節系列」可麗餅，有「搗蛋南瓜」及「調皮幽靈」2款，從調皮造型到外包裝都是萬聖節限定，限時一個月，一路販售至十月底。

「搗蛋南瓜可麗餅」以可可餅皮、卡士達醬、鮮奶油及杏仁角為底，上層用牛奶冰淇淋、巧克力捲與造型巧克力裝飾，特別使用甜薯奶油醬做成南瓜造型，喜歡濃郁甜薯味就點這款！而「調皮幽靈可麗餅」用包裹牛奶冰淇淋的麻糬皮與造型巧克力裝扮成白色可怕幽靈，香濃Q彈，可愛搞怪又好吃。

搗蛋南瓜可麗餅。圖／GELATO PIQUE CAFÉ提供

調皮幽靈可麗餅。圖／GELATO PIQUE CAFÉ提供

除了「萬聖節系列」可麗餅外，「GELATO PIQUE CAFÉ」另於10/13至12/11推出秋季限定「甜薯系列」，選用超級食物「甜薯」作為此系列的主角，「甜薯蒙布朗可麗餅」以甜薯奶油醬做成蒙布朗造型，切塊甜薯與甜薯脆片豐富口感；特色飲品「甜薯拿鐵」結合印度奶茶糖漿、肉桂、丁香粉及香醇牛奶，入口溫潤，上層還有綿密奶泡與甜薯奶油醬及一大塊甜薯，健康又有飽足感。

甜薯蒙布朗可麗餅。圖／GELATO PIQUE CAFÉ提供

甜薯拿鐵。圖／GELATO PIQUE CAFÉ提供

圖／GELATO PIQUE CAFÉ提供

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