求保庇！「KADOKADO」六款紅龜粿造型雞蛋糕，鳳梨造型內餡卻是「這種」口味，直接顛覆你的想像

連假打卡搶先吃！百變造型雞蛋糕品牌「KADOKADO」為慶祝雙十國慶，再次創新於兩門市分別推出「台味滿滿」造型雞蛋糕，加上店家先前推出的「角角日本漁市」擬真海鮮系列，話題、吸睛程度皆滿分。

左「擬真龍蝦造型雞蛋糕」，右「幸運紅龜粿造型雞蛋糕」。圖／KADOKADO提供

本次「KADOKADO」於忠孝SOGO門市推出「幸運紅龜粿」系列，一套六款印有吉祥、高升、平安、喜樂及富貴和豐年的紅龜粿造型，再用專用祈禱求神文牛皮紙袋包裝，用心又接地氣，美味還能求保庇。

印有吉祥、高升、平安、喜樂及富貴和豐年的紅龜粿造型雞蛋糕。圖／KADOKADO提供

圖／KADOKADO提供

同時，「KADOKADO」也在台北101觀景台門市推出「台灣旺春鳳」系列，雖然外型是台灣鳳梨，但內餡卻是「黑胡椒菜脯馬鈴薯」，直接顛覆想像，不僅造型特殊可愛，在口味上也下足巧思。

「台灣旺春鳳」系列。圖／KADOKADO提供

⬤ 「幸運紅龜粿」系列加購活動

凡購買「幸運紅龜粿」三顆者加購128元，或購買「幸運紅龜粿」六顆者加價99元，即可預購幸運紅龜粿帆布環保包乙個(限量300個，10/18後憑發票備註證明至KADOKADO忠孝SOGO專櫃領取。

「幸運紅龜粿」系列加購紅龜粿帆布環保包。圖／KADOKADO提供

KADOKADO-忠孝SOGO店

地址：台北市大安區忠孝東路四段45號地下一樓美食街

KADOKADO-101百貨

地址：台北市信義區市府路45號89樓觀景台

延伸閱讀：

．甜甜圈買一送一！Krispy Kreme10月限定「萬聖甜甜圈」，慶雙十買萬聖甜甜圈再送糖霜甜甜圈，可愛造型搞怪開吃

．台灣吃得到！PABLO新推四款「起司布丁」 必吃經典杏桃與季節限定芋泥、栗子 初秋精品「栗子藍莓迷你起司塔」好療癒