台灣吃得到！PABLO新推四款「起司布丁」 必吃經典杏桃與季節限定芋泥、栗子 初秋精品「栗子藍莓迷你起司塔」好療癒
台灣也吃得到了！日本人氣第一現烤半熟起司塔品牌「PABLO」新品上市，推出純手工現做「起司風味布丁」，製作全程不加一滴水，質地細緻滑順，再搭上品牌的經典杏桃醬果泥、當季栗子及芋頭等配料，首波就新推四種口味。
此次「PABLO」首推的「起司風味布丁」共4種口味，有「起司布丁」、「杏桃起司布丁」、「芋泥起司布丁」及「栗子起司布丁」。原味「起司布丁」奶香濃醇，布丁口感綿密，最純粹的美味就是它；經典「杏桃起司布丁」，以原味起司布丁為基底，淋上日本直送PABLO經典杏桃醬果泥，多了杏桃清甜果香，酸甜滋味、層次加倍。
另外兩款季節限定起司布丁，分別是鋪滿芋頭鮮奶油的「芋泥起司布丁」與初秋必點的濃郁「栗子起司布丁」，每個口味都好誘人啊！
除了「起司風味布丁」外，PABLO「栗子藍莓迷你起司塔」也是季節限定必點單品，特選果醬界精品「比利時愛迪亞ALDIA」果餡，在迷你經典原味起司塔面上鋪滿酸甜藍莓醬，最後再擠上濃滑栗子卡士達鮮奶油，雙倍的細膩口感，一口下去，療癒感直接拉滿！
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