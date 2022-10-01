超濃「芋」！清原超夯新品「纖女燕芋、芋見椰爺」，飲品界喝的甜點，喝一杯再半價續一杯
芋頭控暴走！今年初秋，主打芋頭甜、飲品品牌「清原」推出2款新品「喝的甜點」，杯杯濃郁，料滿實在。此外，於10/3至10/5活動期間購買新品，還送半價券，不要猶豫直接開喝。
今秋「清原」推出2款喝的甜點「纖女燕芋」及「芋見椰爺」，最純粹「纖女燕芋」結合了高人氣OATSIDE燕麥奶、燕麥顆粒、芋頭及西米露，多層次口感刺激味蕾，濃郁芋香與燕麥香氣融合，一杯清爽不膩直接喝光；而台泰混血「芋見椰爺」在嚴選萃取椰漿中加入台式芋頭牛奶，保留芋頭顆粒的同時，還喝得到椰漿香氣，喝一口就知道超級濃郁。
「芋頭Party」活動搶先預告
凡於10/3至10/5限定三日中，至清原門市購買「纖女燕芋」或「芋見椰爺」任一款新品，就送「芋見椰爺／纖女燕芋」中杯半價券，半價讓你再續一杯！
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