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超濃「芋」！清原超夯新品「纖女燕芋、芋見椰爺」，飲品界喝的甜點，喝一杯再半價續一杯

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／清原提供、取自清原全球總部FB粉專
圖／清原提供、取自清原全球總部FB粉專

芋頭控暴走！今年初秋，主打芋頭甜、飲品品牌「清原」推出2款新品「喝的甜點」，杯杯濃郁，料滿實在。此外，於10/3至10/5活動期間購買新品，還送半價券，不要猶豫直接開喝。

圖／取自清原全球總部FB粉專
圖／取自清原全球總部FB粉專

今秋「清原」推出2款喝的甜點「纖女燕芋」及「芋見椰爺」，最純粹「纖女燕芋」結合了高人氣OATSIDE燕麥奶、燕麥顆粒、芋頭及西米露，多層次口感刺激味蕾，濃郁芋香與燕麥香氣融合，一杯清爽不膩直接喝光；而台泰混血「芋見椰爺」在嚴選萃取椰漿中加入台式芋頭牛奶，保留芋頭顆粒的同時，還喝得到椰漿香氣，喝一口就知道超級濃郁。

纖女燕芋。圖／清原提供
纖女燕芋。圖／清原提供

左「芋見椰爺」、右「纖女燕芋」圖／清原提供
左「芋見椰爺」、右「纖女燕芋」圖／清原提供

「芋頭Party」活動搶先預告

凡於10/3至10/5限定三日中，至清原門市購買「纖女燕芋」或「芋見椰爺」任一款新品，就送「芋見椰爺／纖女燕芋」中杯半價券，半價讓你再續一杯！

圖／取自清原全球總部FB粉專
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