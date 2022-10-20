現點現炸口味多樣！ 台中超可愛「迷你吉拿棒」羊卷子吉拿棒専売所 鹹甜口味統統有

之前一直想衝台南吃的吉拿棒，沒想到在台中也吃得到啦可愛又迷你的吉拿棒啦，位在台中烏日的羊卷子吉拿棒専売所是最近才新開不久的吉拿棒專賣店，吉拿棒都是現點現做，口味多樣化，鹹甜口味通通有，口感酥脆不油膩，包裝也超可愛～

羊卷子吉拿棒専売所位在台中烏日長春街上，就在僑仁國小的正對面，攤車上頭有隻可愛又活潑的羊咩咩還蠻好認的呢。

糖糖最愛看吉拿棒的製作過程啦，用機器擠出一圈又一圈，起鍋時像極了一個大蚊香，炸至金黃酥脆的模樣，看起來超可口。

羊卷子吉拿棒専売所菜單

羊卷子吉拿棒専売所的口味非常多，用機器擠出一圈又一圈，起鍋時像極了一個大蚊香，炸至金黃酥脆的模樣，看起來是不是相當可口呀。

鹹甜吉拿棒 40元

本來點了香蒜口味，後來在老闆娘極力推薦下換成這個鹹甜口味，聽老闆娘說這鹹甜口味也是鹹口味中人氣最高的，採用海鹽、糖粉及店家的獨門秘方，吃起來鹹甜鹹甜的，還挺涮嘴的呢！

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巧克力吉拿棒 40元

剛開始看到這歐罵罵的吉拿棒還以為是竹炭口味，原來是巧克力口味，羊卷子吉拿棒専売所的巧克力有兩種，一種是這款篇歐罵罵的巧克力，另一款是阿華田，歐罵罵的巧克力吉拿棒吃起來帶有巧克力的濃郁滋味，整體不會很甜膩，還不錯吃

抹茶吉拿棒 40元

綠油油的吉拿棒一看就知道是抹茶口味，羊卷子吉拿棒専売所的抹茶吉拿棒口味還蠻濃郁的，尾韻帶著微微的抹茶苦韻，口感香脆，抹茶控必吃。

起司辣粉吉拿棒 50元

帶有橘紅色口味的是起司辣粉，雖然上面寫辣粉，但他其實是不辣的口味，吃起來有點像多力多滋的味道，口味比較重一些，鹹香十足還不錯。

喜歡吃吉拿棒的朋友這間羊卷子吉拿棒専売所一定要筆記，口味多樣化，鹹甜口味通通有，吉拿棒都是現點現做，聽老闆娘說日後還會推出可愛的球狀造型，就讓大家拭目以待～

羊卷子吉拿棒専売所

電話：0906-090227

地址：台中市烏日區長春街231號

時間：16:00~20:00；週六店休

臉書：https://reurl.cc/oQ3Zqv

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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