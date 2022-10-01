甜甜圈買一送一！Krispy Kreme10月限定「萬聖甜甜圈」，慶雙十買萬聖甜甜圈再送糖霜甜甜圈，可愛造型搞怪開吃
10月到來，萬聖節新品上市！今年「Krispy Kreme」推出十月限定「萬聖同學會」系列新品，可愛搞怪的甜甜圈模樣，預計又會掀起一波IG洗版風潮，還有雙十國慶一日限定買一送一！
美國票選最愛的甜甜圈品牌「Krispy Kreme」為迎接2022年萬聖節，於即日起推出「萬聖同學會·鬼怪同學」系列新品，四款分別有自己的可愛姓名，包含「混世魔瓜」、「學霸法蘭克」、「害羞木乃伊」及「蟲蟲跟班」。
南瓜造型的「混世魔瓜」外層包裹爽脆南瓜巧克力，加上滑順的南瓜卡士達內餡，香濃南瓜香氣絕對不能錯過；裝酷的「學霸法蘭克」結合清新抹茶與香甜牛奶卡士達，可口又可愛。
張大眼睛的「害羞木乃伊」則是在原味糖霜甜甜圈淋上黑、白巧克力，外脆內軟，口感好豐富；「蟲蟲跟班」有了微酸軟糖畫龍點睛，讓清爽水果酸甜滋味從濃郁巧克力風味中脫穎而出，味覺與視覺的碰撞，絕對讓你驚艷！
同場佳映：歡度萬聖優惠活動
⬤ 同學會瘋狂套餐活動期間：10/1至10/31購買萬聖節甜甜圈或萬聖同學會禮盒，加購任一飲品折15元！
⬤ 搞怪慶雙十活動期間：10/6前加入LINE好友「Krispy Kreme TW」，10/7贈送「搞怪慶雙十」分享券1張。享雙十連假首日(10/8)購買任一萬聖甜甜圈或萬聖禮盒，贈原味糖霜甜甜圈1顆。
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