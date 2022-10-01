話題甜品！義美再推新品「茉莉茶凍、咖啡凍」，搭配大受好評「錫蘭紅茶凍」，吃一口就被圈粉

開始準備下個月的萬聖節派對了嗎？AUNT STELLA詩特莉這次推出三款限定禮盒「魔女的餅乾魔法書」、「不給餅乾就搗蛋」及「萬聖南瓜驚魂夜」，不只有可愛的黑貓及幽靈，還暗藏魔女的愛情魔法，要大家來場「不給餅乾就搗蛋」的萬聖趴！

2022-09-29 15:01