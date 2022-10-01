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話題甜品！義美再推新品「茉莉茶凍、咖啡凍」，搭配大受好評「錫蘭紅茶凍」，吃一口就被圈粉
繼義美推出大受好評的「錫蘭紅茶凍」後，近日再推話題新品「茉莉茶凍」及「咖啡凍」，滑溜清爽的口感，讓你單吃不無聊，搭配鮮奶或義美鮮奶茶，風味更上一層。
先前義美推出「錫蘭紅茶凍」，相比其他茶凍更加扎實，紅茶香氣清新，冷藏後吃更過癮；而本次全新推出的「茉莉茶凍」也不遑多讓，使用純台灣茶葉，加入特選茉莉綠茶，入口後的茉莉茶香撲鼻而來，清爽無負擔；新品「咖啡凍」選用阿拉比卡及羅布斯塔咖啡豆，濃郁的咖啡香氣與Ｑ彈口感結合，當作點心、下午茶都剛剛好，更有網友直呼「太好吃了」！
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