狂吸葡萄果肉！ 麻古茶坊「巨峰葡萄系列」升級回歸，滿料過癮「果粒波波+經典芝芝」咀嚼控最愛

時序入秋快來追飽滿多汁葡萄美味！ 人氣手搖麻古茶坊讓粉絲們喜愛的「巨峰葡萄系列」10/1起終於又回來啦，加碼推出全新口感配方「巨峰葡萄果粒波波」，以及加入鹹X甜厚芝士的「芝芝葡萄果粒」，讓鮮果+咀嚼控一次滿足！

圖／麻古茶坊

飽滿果肉爆汁依舊的「巨峰葡萄果粒波波」全面升級回歸，香甜多汁巨峰葡萄果肉加入爽口QQ寒天，擁有紫沙冰雪童話顏值，帶給味蕾有如蜜糖般的多重風味，Ｑ彈寒天入喉波波波的滿足口感，保證讓人越吸越停不下來。

嚐起來可甜可鹽的「芝芝葡萄果粒」，同樣嚴選飽滿緊實巨峰葡萄，上層鋪滿紐西蘭起司與喜馬拉雅山玫瑰鹽交織的厚芝士，搭配口感滑嫩的麻古自製綠茶凍，吮一口紫漾冰沙，立馬感受「鹹X甜」風味順口又回甘。

圖／麻古茶坊

麻古茶坊「巨峰葡萄」回歸

品項：巨峰葡萄果粒波波(南部售價85元；中、北部售價95元)、芝芝葡萄果粒(南部售價85元；中、北部售價95元)

販售日：10/ 1全台門市開賣

圖／麻古茶坊

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