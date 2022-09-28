抹茶控淪陷！「niko and … X 辻利茶舗」限定聯名抹茶系列，日系爆餡「雙茶紅豆乳酪麵包」、絕美漸層「抹茶咖啡拿鐵」

雙日聯合出擊！日本超人氣品牌「niko and … 」跨界聯名日本抹茶名店「TSUJIRI 辻利茶舗」將於10/7推出全新限定「抹茶系列」下午茶，只在「niko and … 忠孝旗艦店」獨家販售！直接列入10月打卡探店名單。

圖／niko and … 提供

此次「niko and … 」攜手「TSUJIRI 辻利茶舗」新推「抹茶系列」，共有3款飲品及1款迷人甜點。麵包控必點「辻利雙茶紅豆乳酪麵包」，內餡結合辻利抹茶卡士達醬與宇治焙茶乳酪鮮奶油，搭配甜蜜紅豆及niko and … 的鬆軟麵包，看著就好有食慾。

辻利雙茶紅豆乳酪麵包。圖／niko and … 提供

而三款聯名飲品分別是「辻利抹茶咖啡拿鐵」、「辻利抹茶檸檬氣泡」及「辻利抹茶芒果冰茶」。最In流行飲品「辻利抹茶咖啡拿鐵」以辻利抹茶與香醇牛奶為基底，於上層加入義式濃縮咖啡，濃縮的苦澀滋味帶出抹茶茶香，絕美的漸層外觀絕對是打卡核心。

辻利抹茶咖啡拿鐵。圖／niko and … 提供

清爽「辻利抹茶檸檬氣泡」則將檸檬與辻利抹茶多次調配，再加入略帶嗆感的氣泡水，檸檬香與氣泡口感完美調和，尾韻帶出抹茶回甘風味；果香十足的「辻利抹茶芒果冰茶」，冰涼芒果冰沙與辻利抹茶交織，一入口果香與茶香撲鼻而來，外表鮮明的色彩分層，也增添了飲品美感與吸睛亮點。

辻利抹茶檸檬氣泡。圖／niko and … 提供

辻利抹茶芒果冰茶。圖／niko and … 提供

niko and ... 忠孝旗艦店

地址：台北市大安區忠孝東路四段142號營業時間：週日至週四 11:00-22:00；週五週六 11:00-22:30（抹茶系列10/7上市）

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