最時尚野餐組合！「löwfun裸放茶旅」插旗誠品南西，再推高質感「司康奶油茶組」，甜點午茶一次搞定
主打減法生活哲學的茶飲品牌「löwfun裸放茶旅」進駐台北誠品南西，門市裝潢如同品牌概念，簡約高質感，整體走奶茶色系，並與冷感金屬搭配，從門面開始貫徹品牌理念。初秋到來，「löwfun裸放茶旅」推出出遊野餐組合，時尚出遊，簡單享受。
出遊好時節 野餐新提案
秋風徐徐，舒適涼爽，正適合戶外出遊，為此「löwfun裸放茶旅」推出與creammm.t聯手合作的「司康奶油茶組」，抹上奶油醬的酥軟司康，濕潤鹹香的口感混合，再搭配純茶系飲品，堪稱出遊必備「最時尚下午茶組合」。凡購買兩杯飲品，即可以190元加購「司康奶油茶組」，一同感受愜意的初秋氛圍。
插旗台北誠品南西
「löwfun裸放茶旅」誠品南西店於9/19起試營運，加碼推出南西店限定飲品「武火培香」及「果韻乃」，「武火培香」使用炭火培製特選南投稀有武夷茶種，烘焙茶香濃郁，喝下還會回甘；而「果韻乃」帶有蜜果香甜與紅茶風韻，與香醇鮮奶交織，入口滑順，喜歡濃厚奶香就選這杯！
lowfun裸放茶旅 誠品南西店
地址：台北市中山區南京西路14號營業時間：11:00–22:00
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