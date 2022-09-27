快訊

外國旅客快篩陽通報機制出爐 一人確診其他人仍可照玩

金馬獎完整入圍名單公布 周興哲入圍新演員、柯震東戰新導演

安倍晉三國葬場面哀戚 遺孀昭惠數度落淚、民眾排隊等待獻花

最時尚野餐組合！「löwfun裸放茶旅」插旗誠品南西，再推高質感「司康奶油茶組」，甜點午茶一次搞定

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自löwfun裸放茶旅FB粉專
圖／取自löwfun裸放茶旅FB粉專

主打減法生活哲學的茶飲品牌「löwfun裸放茶旅」進駐台北誠品南西，門市裝潢如同品牌概念，簡約高質感，整體走奶茶色系，並與冷感金屬搭配，從門面開始貫徹品牌理念。初秋到來，「löwfun裸放茶旅」推出出遊野餐組合，時尚出遊，簡單享受。

圖／取自löwfun裸放茶旅FB粉專
圖／取自löwfun裸放茶旅FB粉專

出遊好時節 野餐新提案

秋風徐徐，舒適涼爽，正適合戶外出遊，為此「löwfun裸放茶旅」推出與creammm.t聯手合作的「司康奶油茶組」，抹上奶油醬的酥軟司康，濕潤鹹香的口感混合，再搭配純茶系飲品，堪稱出遊必備「最時尚下午茶組合」。凡購買兩杯飲品，即可以190元加購「司康奶油茶組」，一同感受愜意的初秋氛圍。

圖／取自löwfun裸放茶旅FB粉專
圖／取自löwfun裸放茶旅FB粉專

圖／取自löwfun裸放茶旅FB粉專
圖／取自löwfun裸放茶旅FB粉專

插旗台北誠品南西

「löwfun裸放茶旅」誠品南西店於9/19起試營運，加碼推出南西店限定飲品「武火培香」及「果韻乃」，「武火培香」使用炭火培製特選南投稀有武夷茶種，烘焙茶香濃郁，喝下還會回甘；而「果韻乃」帶有蜜果香甜與紅茶風韻，與香醇鮮奶交織，入口滑順，喜歡濃厚奶香就選這杯！

茶飲示意圖。圖／取自löwfun裸放茶旅FB粉專
茶飲示意圖。圖／取自löwfun裸放茶旅FB粉專

白蜜乃。圖／取自löwfun裸放茶旅FB粉專
白蜜乃。圖／取自löwfun裸放茶旅FB粉專

lowfun裸放茶旅 誠品南西店

地址：台北市中山區南京西路14號
營業時間：11:00–22:00

延伸閱讀：

「CAFE!N」首度插旗台中！簡約純白質感系咖啡㕔 3大開幕優惠一次收

純白時尚手搖店+1！「不要對我尖叫」領軍3品牌10月進駐嘉義 下午茶免費抽、車輪餅只要10元

司康 野餐 下午茶 奶茶 大台北美食 手搖

相關新聞

最時尚野餐組合！「löwfun裸放茶旅」插旗誠品南西，再推高質感「司康奶油茶組」，甜點午茶一次搞定

主打減法生活哲學的茶飲品牌「löwfun裸放茶旅」進駐台北誠品南西，門市裝潢如同品牌概念，簡約高質感，整體走奶茶色系，並與冷感金屬搭配，從門面開始貫徹品牌理念。初秋到來，「löwfun裸放茶旅」推出出

感恩教師節！OKmart「西西里咖啡系列」會員第2杯半價　再推鮮芋仙聯名「招牌嫩仙草奶凍飲」

明天（9月28日）就是教師節，OKmart瞄準感恩商機的下午茶需求，於全台850間門市推出OKCAFE聯名新品「鮮芋仙招...

全民皆老師！「ikari怡客」教師節優惠、不用憑證「全飲品買一送一」，還有超狂儲值優惠進行中

教師節優惠+1+1+1！不論是人生導師、學校老師、家庭教師，全民皆老師，凡於9/28至「ikari怡客咖啡」消費即享教師節限定優惠「全飲品買一送一」，還有超瘋儲值活動，九月就是讓你幸福久久。

經典回歸！大苑子熱銷超過兩千萬杯的「台灣鮮搾柳丁綠」，一次買齊100杯六千有找

敲碗回歸！台灣鮮果茶飲品牌「大苑子」超過2000萬粉絲支持的超人氣「台灣鮮搾柳丁綠」回來了！百分之百的台灣柳丁，酸甜滋味清爽解渴，與清新茉香綠茶結合，大苑子代表經典就是這杯！ 15年始終如一 百

手搖界台日混血！迷客夏秋季新品「一抹青、白玉町」 抹茶與穀物創意新組合 喝新品再把聯名車款騎回家

迷客夏2022秋季新品快報！迷客夏將於9/28全新推出「日式mix台灣道地風味茶飲」，透過創意新喝法重新詮釋抹茶風味，還為歡慶品牌週年，跨界與「宏佳騰智慧電車」合作推出奶茶色Ai-4 Ever，至迷客

愛不釋手！六月初一治癒聯名「MOOMIN彌月禮盒」，超可愛小彩蛋等你發現，還有小王子、乖乖聯名限定任你選

「六月初一8結蛋捲」與超療癒「MOOMIN」聯名啦！而且只在「六月初一．8結媽咪」買得到！不僅滿足彌月送禮的需求，超可愛的包裝也讓人愛不釋手。還有其他超經典聯名禮盒任君挑選，喜歡哪款直接帶走。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。