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愛不釋手！六月初一治癒聯名「MOOMIN彌月禮盒」，超可愛小彩蛋等你發現，還有小王子、乖乖聯名限定任你選

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自六月初一8結蛋捲FB粉專、六月初一．8結媽咪、六月初一8結蛋捲
圖／取自六月初一8結蛋捲FB粉專、六月初一．8結媽咪六月初一8結蛋捲

「六月初一8結蛋捲」與超療癒「MOOMIN」聯名啦！而且只在「六月初一．8結媽咪」買得到！不僅滿足彌月送禮的需求，超可愛的包裝也讓人愛不釋手。還有其他超經典聯名禮盒任君挑選，喜歡哪款直接帶走。

圖／取自六月初一．8結媽咪
圖／取自六月初一．8結媽咪

「六月初一．8結媽咪」限定：MOOMIN聯名彌月蛋捲禮盒

創意8字形蛋捲品牌「六月初一8結蛋捲」特別為媽咪們打造彌月禮盒「六月初一．8結媽咪」，本次強推與童趣「MOOMIN」的聯名蛋捲禮盒，單盒裝「森林捉迷藏」的提盒有經典可愛場景插圖，正反兩面不同驚喜；雙盒裝「花園悄悄話」的粉色盒身柔和暖心，還有獨家側邊巧思，內裡還藏有小彩蛋！

圖／取自六月初一．8結媽咪
圖／取自六月初一．8結媽咪

同場加映：小王子星際聯名限定禮盒、乖乖聯名期間限定禮盒

還有其他超給力送禮選擇，像是獨家設計的「小王子星際聯名」限定禮盒，讓你收藏純真雋永的小王子，或是經典「乖乖聯名」期間限定禮盒，回味童年零食的滋味，你是奶香椰子派還是經典五香派呢？

圖／取自六月初一8結蛋捲
圖／取自六月初一8結蛋捲

圖／取自六月初一8結蛋捲FB粉專
圖／取自六月初一8結蛋捲FB粉專

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