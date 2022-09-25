完美下午茶糕點背後秘密　法國奶油創造濃濃的奶香味

很多人都喜歡下午茶，而甜香味美的下午茶糕點更是不可或缺，而其中的香味來源就是奶油。法國國家乳製品公會（Cniel）及歐盟（EU）日前在台北勺日咖啡舉辦「歐洲奶油媒體工作坊」，邀請台北美福大飯店法國籍西點總主廚Hugo Ravier現場示範並分享兩款法式經典下午茶點心：果醬酥餅以及瑪德蓮。

Hugo表示，非常喜歡法國奶油，因為嚴謹的標準，造就品質上的穩定，才是法國糕點能持續飄奶香的秘密。Hugo帶著大家體驗手作酥餅，特別搭配台灣道地風味的手作水果果醬，烘烤出來的濃濃奶香，就是法國奶油的獨到之處了。

Hugo說，奶油為自然發酵而成，天然的製作過程會產生出一種宜人的發酵香氣。而法國奶牛的養殖環境正是造就其風味獨特的原因之一，除飼養環境上的地理優勢外，更因歐盟及法國皆具備嚴謹的認證制度，從牛隻的人道飼養、牛乳來源控管到奶油製作過程，每個環節都經過嚴密監控，確保生產出的奶油達到最佳品質。

法國奶油生產過程嚴謹品質佳。圖／法國國家乳製品公會提供

除生產過程外，Hugo也指出，法國奶油也遵循嚴謹的指引和標準，有著非常嚴格及精確的成分組合；需含有82%的脂肪（或有鹽奶油80%的脂肪）、16%的水分和2% 非脂肪乾燥物組成。正因為這樣的品質穩定，糕點才不會因為奶油中水分含量的不同而影響成品的質地或者品質，並有著天然且持久的奶香。