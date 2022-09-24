純白時尚手搖店+1！「不要對我尖叫」領軍3品牌10月進駐嘉義 下午茶免費抽、車輪餅只要10元

好拍好打卡的純白系手搖店要來囉！ 人氣知名手搖杯「不要對我尖叫」將於10月起強勢插旗嘉義，領軍集團3大品牌一同進駐，讓飲料控們一口氣拍到純白店面、手繪風LOGO與繽紛美食飲料，準備夯爆IG洗版去。

圖／不要對我尖叫

「不要對我尖叫」10/1起正式進駐嘉義，坐落於嘉義市東區文化路的OINN HOTEL&HOSTEL青年旅店一樓，以純白簡約的建築設計，打造出文青系的時尚美式風格，每個角落都極簡好拍，勢必成為嘉義的網美打卡新地標。

圖／不要對我尖叫

除了提供在地老茶莊茶葉的好茶飲品之外，更同時引進了原在台北市北投區日賣千顆的車輪餅品牌「一分錢一分貨」，主打手工熬煮的天然餡料，呈現天然原味；再加上同集團「果実恋人」同步插旗，提供色彩繽紛、健康果昔飲品，滿足不同需求，更營造出愜意、舒適的優閒午茶空間。

圖／不要對我尖叫

圖／不要對我尖叫

10/1起「不要對我尖叫」試營運活動開跑，只要購買任一飲品，就能享「車輪餅加購價10元」限定優惠。另外，試營運期間追蹤嘉義文化店FB和IG社群並於活動貼文下方留言和tag 2位朋友即可參加抽獎，得獎名單於開幕日前3天公告，20名得獎者能於開幕日兌換免費下午茶套餐「冬瓜菊花+車輪餅」乙份！

圖／不要對我尖叫

延伸閱讀：

．「糯夫米糕」慢閃台北！ 限時2個月進駐民生社區「最美外帶店 A STAND」 獨家雙拼米糕登場，還有香麻鮑魚可以吃

．「CAFE!N」首度插旗台中！簡約純白質感系咖啡㕔 3大開幕優惠一次收