雞蛋糕的「世界龍蝦日」！KADOKADO龍蝦造型雞蛋糕買一送一，再推2款打卡必備「萌萌系列」

繼中秋「角角日本漁市」擬真版海鮮造型雞蛋糕系列後，「KADOKADO雞蛋糕」跟上「世界龍蝦日」，將於9/23至9/25推出「龍蝦買一送一」，不過別忘了是超逼真龍蝦造型雞蛋糕喔！

圖／KADOKADO提供

9月25日為「世界龍蝦日」，在美國，這天和家人朋友們共享一頓豐盛的龍蝦大餐是最棒的慶祝方式。「KADOKADO雞蛋糕」為慶祝「世界龍蝦日」，特別推出「龍蝦買一送一」活動，買龍蝦1支(特價88元)再送另外三款(帝王蟹、墨魚、白鯧魚)隨機1支。購買非龍蝦造型的雞蛋糕，也有1支特價88元(原價100元)，一套兩支158元的超值優惠。

圖／KADOKADO提供

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另外，「KADOKADO雞蛋糕」於台北101觀景台推出「萌萌雞蛋糕造型」，共有兩款系列，一款為「帶我去旅行」，有台北101大樓、雪梨歌劇院、倫敦大笨鐘、日本富士山、羅馬競技場及新加坡魚尾獅噴泉等造型；另一款為「印象台灣」，如復古電風扇、電鍋、珍珠奶茶、藍白拖、傾斜郵筒及博杯，兩款系列原價皆為188元，現在特價158元，現場還有實境博杯打卡場景，就等你來！

「帶我去旅行」系列。圖／KADOKADO提供

「印象台灣」系列。圖／KADOKADO提供

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KADOKADO-忠孝sogo店

地址：台北市大安區忠孝東路四段45號地下一樓美食街

KADOKADO-101百貨

地址：台北市信義區市府路45號89樓觀景台

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