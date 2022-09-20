補貨囉！新光三越南西店「撒挖低卡-泰國展」最低下殺7折、小小兵餅乾限時開賣
日韓零嘴吃膩了？新光三越南西店推出特別企畫「撒挖低卡-泰國展」，把到泰國必敗的伴手禮、零食統統搬來讓大家買個過癮，像是追劇好夥的炸豬皮、海苔、魷魚等應有盡有，更有「每週一物」的甜甜價零食，以及限時開賣、獨家的小小兵餅乾，一定要設好鬧鐘來搶購一番！
這次特別企畫裡準備了許多獨家商品，像是松露黑胡椒波浪餅乾、鳳梨夾心甜甜圈、辣味戒指餅乾，還有可愛的小小兵巧克力夾心餅，都將在9/30(五)當天登場、獨家販售！「每週一物」則有酸辣杯麵、炸豬皮、Bento超味魷魚等等，最低只要7折價，限時限量開賣，記得早點排隊搶購！如果不知道該買啥，也貼心搭好經典組合等你嘗鮮，例如酸酸甜甜陪你度過休閒時光「超搭解膩組合」的oishi 綠茶加銷魂梅，還有「火辣辣饗宴」鬼椒洋芋片與Vita維他豆奶，都能開啟味蕾新感受！
除了各種涮嘴的零食之外，還有蛇牌爽身粉等到泰國必買、必用的伴手禮！現場更準備好康「購物金大放送」及消費滿額禮，最後提醒大家活動會場是在三館的7樓，可別跑錯樓層囉～
新光三越南西店「撒挖低卡 泰國展」
9/16(五)～10/23(日)
地點：三館7樓
✔️每週一物✔️必敗伴手禮✔️南西店獨家商品
延伸閱讀：
．六福萬怡「豐融紅燒牛肋麵」喜獲國際牛肉麵銅牌獎！限時推第2碗再5折，每日限量僅50碗
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言