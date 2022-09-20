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補貨囉！新光三越南西店「撒挖低卡-泰國展」最低下殺7折、小小兵餅乾限時開賣

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／新光三越南西店臉書、圖／新光三越南西店官網
圖／新光三越南西店臉書、圖／新光三越南西店官網

日韓零嘴吃膩了？新光三越南西店推出特別企畫「撒挖低卡-泰國展」，把到泰國必敗的伴手禮、零食統統搬來讓大家買個過癮，像是追劇好夥的炸豬皮、海苔、魷魚等應有盡有，更有「每週一物」的甜甜價零食，以及限時開賣、獨家的小小兵餅乾，一定要設好鬧鐘來搶購一番！

圖／新光三越南西店臉書
圖／新光三越南西店臉書

這次特別企畫裡準備了許多獨家商品，像是松露黑胡椒波浪餅乾、鳳梨夾心甜甜圈、辣味戒指餅乾，還有可愛的小小兵巧克力夾心餅，都將在9/30(五)當天登場、獨家販售！「每週一物」則有酸辣杯麵、炸豬皮、Bento超味魷魚等等，最低只要7折價，限時限量開賣，記得早點排隊搶購！如果不知道該買啥，也貼心搭好經典組合等你嘗鮮，例如酸酸甜甜陪你度過休閒時光「超搭解膩組合」的oishi 綠茶加銷魂梅，還有「火辣辣饗宴」鬼椒洋芋片與Vita維他豆奶，都能開啟味蕾新感受！

圖／新光三越南西店臉書
圖／新光三越南西店臉書

除了各種涮嘴的零食之外，還有蛇牌爽身粉等到泰國必買、必用的伴手禮！現場更準備好康「購物金大放送」及消費滿額禮，最後提醒大家活動會場是在三館的7樓，可別跑錯樓層囉～

圖／新光三越南西店臉書
圖／新光三越南西店臉書

新光三越南西店「撒挖低卡 泰國展」

9/16(五)～10/23(日)

地點：三館7樓

✔️每週一物✔️必敗伴手禮✔️南西店獨家商品

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