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超多口味！苗栗頭份療癒雞蛋糕 芋泥、可可奶酥料多實在 現點現做爆漿小心燙

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自哪個 · 雞蛋糕FB粉專
圖／取自哪個 · 雞蛋糕FB粉專

喜歡吃雞蛋糕的朋友快來！當作下午茶、點心都剛剛好的好吃雞蛋糕再加一，圓滾滾的造型真的好討喜，一個個排起來好療癒，還有多種口味的滿滿內餡，看著看著嘴都饞起來了。

圖／取自哪個 · 雞蛋糕FB粉專
圖／取自哪個 · 雞蛋糕FB粉專

這家位於苗栗頭份的「哪個 · 雞蛋糕」有超多種口味，像是香草卡士達、芋泥、可可奶酥、噠啵起司、海苔肉鬆等，甜的鹹的通通都有。芋泥控必點「芋泥雞蛋糕」，真材實料的綿密口感，輕輕一撥就有芋頭餡溢出來，一口吃有點奢侈，還是分兩口慢慢品嘗吧！雞蛋糕都是現點現做，美味值得等待，這個我可以！

芋泥口味。圖／取自哪個 · 雞蛋糕FB粉專
芋泥口味。圖／取自哪個 · 雞蛋糕FB粉專

蔓越莓乳酪口味。圖／取自哪個 · 雞蛋糕FB粉專
蔓越莓乳酪口味。圖／取自哪個 · 雞蛋糕FB粉專

芝麻口味。圖／取自哪個 · 雞蛋糕FB粉專
芝麻口味。圖／取自哪個 · 雞蛋糕FB粉專

可可奶酥口味。圖／取自哪個 · 雞蛋糕FB粉專
可可奶酥口味。圖／取自哪個 · 雞蛋糕FB粉專

哪個 · 雞蛋糕

地址：苗栗縣頭份市東民三街15號
營業時間：平日14:00至售完、假日13:00至售完（營業時間建議參考FB粉專）

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苗栗美食 甜點 雞蛋糕 下午茶

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