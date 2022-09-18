超多口味！苗栗頭份療癒雞蛋糕 芋泥、可可奶酥料多實在 現點現做爆漿小心燙
喜歡吃雞蛋糕的朋友快來！當作下午茶、點心都剛剛好的好吃雞蛋糕再加一，圓滾滾的造型真的好討喜，一個個排起來好療癒，還有多種口味的滿滿內餡，看著看著嘴都饞起來了。
這家位於苗栗頭份的「哪個 · 雞蛋糕」有超多種口味，像是香草卡士達、芋泥、可可奶酥、噠啵起司、海苔肉鬆等，甜的鹹的通通都有。芋泥控必點「芋泥雞蛋糕」，真材實料的綿密口感，輕輕一撥就有芋頭餡溢出來，一口吃有點奢侈，還是分兩口慢慢品嘗吧！雞蛋糕都是現點現做，美味值得等待，這個我可以！
哪個 · 雞蛋糕
地址：苗栗縣頭份市東民三街15號營業時間：平日14:00至售完、假日13:00至售完（營業時間建議參考FB粉專）
延伸閱讀：
．排隊也要吃！ 台南超人氣「布丁鬆餅」療癒系下午茶 每一款QQㄉㄨㄞㄉㄨㄞ太誘人
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言