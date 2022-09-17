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傳說冰友享買一送一！ 「COLD STONE x 傳說對決」3款人氣英雄冰淇淋 萬聖跨界顛覆味蕾

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／酷聖石COLD STONE提供
圖／酷聖石COLD STONE提供

一年一度萬聖節即將到來，今年台灣最受歡迎的人氣手遊「Garena 傳說對決」攜手美國冰淇淋連鎖品牌「酷聖石 COLD STONE」推出3款聯名萬聖節冰品，即日起至11/3邀玩家一起萬聖節跨界狂歡！

結合傳說對決人氣英雄角色，COLD STONE推出聯名新品「燕尾服黑面俠」、「木瓜仙子」以及經典品項「創始者的最愛」，以傳說對決人氣英雄「克里希」、「愛麗絲」與「哥德爾」的萬聖節新造型經典元素打造，除了能獲得限量的英雄冰淇淋插卡，還加碼贈送傳說對決虛寶卡，登入遊戲序號即有機會抽中化身為木瓜仙子的「鬼面小骷髏愛麗絲」造型、「南瓜跳跳糖綺蘿」以及「蘿兒暗夜魔女」等傳說對決萬聖節限定造型。

看外觀真的完全猜不出口味的「燕尾服黑面俠」冰淇淋，嚴選活化萃取竹炭粉入冰製作，再加入喜馬拉雅山玫瑰鹽以及香奶冰淇淋基底，再搭配的黑巧克力餅乾及巧克力淋醬，最後放上蜘蛛網巧克力片，打造出鹹甜濃郁的療癒風味。

燕尾服黑面俠。圖／酷聖石COLD STONE提供
燕尾服黑面俠。圖／酷聖石COLD STONE提供

首度推出「木瓜仙子」木瓜牛奶冰淇淋，香甜的木瓜奶香，再搭配Ｑ軟的小麻糬，再淋上鮮乳煉乳，加入鹹甜奶油餅乾，層次多元豐富。

木瓜仙子。圖／酷聖石COLD STONE提供
木瓜仙子。圖／酷聖石COLD STONE提供

「創始者的最愛」以香奶冰淇淋為基底，搭配布朗尼、胡桃、巧克力醬及濃郁焦糖醬，打造口感扎實的經典口味。

創始者的最愛。圖／酷聖石COLD STONE提供
創始者的最愛。圖／酷聖石COLD STONE提供

傳說玩家於活動期間可享天天買一送一！只要出示傳說對決遊戲內COLD STONE公告畫面，至酷聖石冰淇淋直營門市享中杯以上冰淇淋買一送一(脆餅、桶裝除外；價低者為贈送品項)。加入酷聖石冰淇淋LINE官方帳號進行「傳說對決抽抽樂」，每帳號每天可抽乙次，還有機會抽中免費冰淇淋兌換券、冰淇淋買一送一、桶裝買一送一等多項優惠。

此外，酷聖石冰淇淋也打造傳說對決萬聖主題店西門門市，自即日起至11月3日期間限定登場，從店門口到客席區，充滿超可愛的萬聖角色和造型適合拍照，邀請玩家們打卡同樂！

圖／酷聖石COLD STONE提供
圖／酷聖石COLD STONE提供

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