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喝杯「優美聖地」！台北東區絕美秘密茶飲ODD ONE OUT，Menu上還有「CO3」，打卡探店名單再加一

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／IG@a910101910授權
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台北特色茶飲推薦！「ODD ONE OUT敦南概念店」店家自稱不是網美店，是SpeakEasy秘密茶飲店。店面極具設計美感，怎麼拍都好出片，每個品項都用心的起了可愛的名字，不過不用擔心，店家貼心的在Menu上備註品項內容，還有許多結合台灣當地的特色飲品。

圖／IG@coupleat_授權
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這間位於台北東區的「ODD ONE OUT敦南概念店」是融合藝術、茶飲與冰品的茶飲外帶店，飲品「CO3」光看名字不明白，原來是在清涼椰子汁裡加入杏仁豆腐，淡淡的杏仁香氣，喜歡杏仁的朋友點它就對了；而有如地球般漸層的「優勝美地」是抹茶薰衣草的神祕組合，兩種帶有獨特香氣的元素相互融合，屬於視覺與味覺的雙重享受，可謂「最佳打卡飲品」！

圖／IG@a910101910授權
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圖／取自ODD ONE OUTIG
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品項南國SOUTHLAND、杜松JIN。圖／IG@coupleat_授權
品項南國SOUTHLAND、杜松JIN。圖／IG@coupleat_授權

圖／取自ODD ONE OUTIG
圖／取自ODD ONE OUTIG

除了特殊茶飲外，店家也有販售冰淇淋，至於味道是什麼樣，就讓探店的朋友替小編試試吧！另外，IGer小WU還分享了店家二樓的空間擺放了與藝術家合作的作品，可以一邊品嚐一邊欣賞藝術之美，標準文青打卡點，快加入你的探店名單吧！

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圖／取自ODD ONE OUTIG
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ODD ONE OUT敦南概念店

地址：台北市大安區敦化南路一段187巷48號
營業時間：週一至週四11:00-21:00；週五至週日11:00-22:00

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