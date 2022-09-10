買冰淇淋送柴犬玩偶！ 「凍心炸冰淇淋x柴語錄」廢柴一日店長推新口味「百香芒果優格、金枕頭榴槤」

廢柴迷們快行動！「凍心炸冰淇淋x柴語錄」聯名合作，9／11於台北信義新光三越A11 B2舉行「廢柴一日店長」限定活動，贏得「廢柴動心了」與「廢柴合照趣」等趣味小遊戲，可「免費」獲得乙顆炸冰淇淋，還同步推出推出買冰淇淋就送柴犬保冷袋、買冰淇淋禮盒送柴犬玩偶好康優惠！

圖／凍心炸冰淇淋提供

圖／凍心炸冰淇淋提供

凍心炸冰淇淋用不加一滴水的鮮奶吐司，炸出金黃飽滿的誘人色澤，常以當季水果為主，最新推出「百香芒果優格」嚴選台灣產地特A級愛文芒果，加入優格、百香果與檸檬，酸甜組合充滿夏日風情；「金枕頭榴槤」選用泰國空運頂級金枕頭榴槤，每一口都散發水果之王的芳香濃郁。「歐洲森林莓」、「泰泰奶喝茶」等異國風味絕不能錯過，獨家的「蘋香藍莓」及「經典香草」，採用凍心減糖配方，讓人享受冰淇淋卻不感負擔。

圖／凍心炸冰淇淋提供

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凍心炸冰淇淋除了台北信義區新光三越A11，在義享時尚廣場、高雄大遠百，皆可看到萌萌柴犬的蹤跡，現正推出購買三杯杯裝冰淇淋加29元就送柴犬保冷袋，購買十二杯杯裝冰淇淋禮盒裝就送柴語錄娃娃+柴犬保冷袋，另外，把握9／11下午2點至信義新光三越A11 B2，只要與凍心一日店長柴語錄猜拳獲勝，即可獲得免費炸冰淇淋乙份；再憑當日於凍心炸冰淇淋消費之發票，即可獲得聯名保冷袋。

圖／凍心炸冰淇淋提供

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