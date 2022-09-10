買冰淇淋送柴犬玩偶！ 「凍心炸冰淇淋x柴語錄」廢柴一日店長推新口味「百香芒果優格、金枕頭榴槤」

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／凍心炸冰淇淋提供
圖／凍心炸冰淇淋提供

廢柴迷們快行動！「凍心炸冰淇淋x柴語錄」聯名合作，9／11於台北信義新光三越A11 B2舉行「廢柴一日店長」限定活動，贏得「廢柴動心了」與「廢柴合照趣」等趣味小遊戲，可「免費」獲得乙顆炸冰淇淋，還同步推出推出買冰淇淋就送柴犬保冷袋、買冰淇淋禮盒送柴犬玩偶好康優惠！

圖／凍心炸冰淇淋提供
圖／凍心炸冰淇淋提供

圖／凍心炸冰淇淋提供
圖／凍心炸冰淇淋提供

凍心炸冰淇淋用不加一滴水的鮮奶吐司，炸出金黃飽滿的誘人色澤，常以當季水果為主，最新推出「百香芒果優格」嚴選台灣產地特A級愛文芒果，加入優格、百香果與檸檬，酸甜組合充滿夏日風情；「金枕頭榴槤」選用泰國空運頂級金枕頭榴槤，每一口都散發水果之王的芳香濃郁。「歐洲森林莓」、「泰泰奶喝茶」等異國風味絕不能錯過，獨家的「蘋香藍莓」及「經典香草」，採用凍心減糖配方，讓人享受冰淇淋卻不感負擔。

圖／凍心炸冰淇淋提供
圖／凍心炸冰淇淋提供

圖／凍心炸冰淇淋提供
圖／凍心炸冰淇淋提供

凍心炸冰淇淋除了台北信義區新光三越A11，在義享時尚廣場、高雄大遠百，皆可看到萌萌柴犬的蹤跡，現正推出購買三杯杯裝冰淇淋加29元就送柴犬保冷袋，購買十二杯杯裝冰淇淋禮盒裝就送柴語錄娃娃+柴犬保冷袋，另外，把握9／11下午2點至信義新光三越A11 B2，只要與凍心一日店長柴語錄猜拳獲勝，即可獲得免費炸冰淇淋乙份；再憑當日於凍心炸冰淇淋消費之發票，即可獲得聯名保冷袋。

圖／凍心炸冰淇淋提供
圖／凍心炸冰淇淋提供

圖／凍心炸冰淇淋提供
圖／凍心炸冰淇淋提供

延伸閱讀：

老闆請客 身份證秀出來！ 9月「這三天壽星」齊聚一桌 溫體牛火鍋免費吃

連假返工不Blue！ 中秋「超商+連鎖咖啡優惠」 OK買2送2、萊爾富大美下殺22元、怡客全品項買1送1

圖／凍心炸冰淇淋提供
圖／凍心炸冰淇淋提供

冰淇淋

相關新聞

買冰淇淋送柴犬玩偶！ 「凍心炸冰淇淋x柴語錄」廢柴一日店長推新口味「百香芒果優格、金枕頭榴槤」

廢柴迷們快行動！「凍心炸冰淇淋x柴語錄」聯名合作，9／11於台北信義新光三越A11 B2舉行「廢柴一日店長」限定活動，贏得「廢柴動心了」與「廢柴合照趣」等趣味小遊戲，可「免費」獲得乙顆炸冰淇淋，還同步

中秋另類燒烤你選哪一隻？ KADOKADO擬真版「海鮮造型雞蛋糕」 一次帶走兩隻享優惠

中秋佳節不怕颱風來攪局，來場另類的燒烤版雞蛋糕！ KADOKADO繼上回101店推出台灣旅行系列雞蛋糕，最新創意新作又來了，於9/9起在忠孝sogo美食街推出「角角日本漁市」系列，4款海鮮造型「龍蝦、

抹茶星人衝！私藏北中南3家神級抹茶甜點 這麼抹還吃不膩 一口掉進抹茶陷阱

「想要生活過得去，甜點必須帶點綠」，甜點界最綠的想必是「抹茶」啦！抹茶略帶苦澀，中和了甜點的甜膩，代表抹茶注定要與甜點相遇，這邊收集了北中南的抹茶店家「最抹甜點」，抹茶控來看看你吃過了嗎？ 1、

中秋節烤肉解膩必喝！可不可「冷露檸果」新上市，指定支付最高回饋50元

中秋節假期就要來了，不少人早已經邀約好各種烤肉團了，可不可熟成紅茶最新推出「冷露檸果」，酸甜清爽的口感剛好可以為烤肉後解膩，若使用全盈+PAY首筆訂單最高還可回饋50元，快揪朋友團購喝起來吧！

限時限量必買！PAUL「草莓千層派買一送一」 還有檸檬、花生口味換著吃 酥脆派皮與香濃卡士達聯手 根本停不下來

甜點控躁起來！法國麵包甜點品牌「PAUL」將於9/15至9/17舉辦連續五年的「外帶草莓千層派買一送一」活動，本次活動主角「草莓千層派」是店家的TOP.1明星商品，一出爐就被秒殺。活動只有短短3天，鬧

路易莎黑卡莊園咖啡6折 國產雜糧變身波士頓派新上市

路易莎咖啡LOUISA COFFEE 9~10月黑卡尋豆師限量手沖新品，推出私藏果宴雙強，嚴選來自肯亞涅里的「黑莓之后」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。