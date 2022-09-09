中秋另類燒烤你選哪一隻？ KADOKADO擬真版「海鮮造型雞蛋糕」 一次帶走兩隻享優惠
中秋佳節不怕颱風來攪局，來場另類的燒烤版雞蛋糕！ KADOKADO繼上回101店推出台灣旅行系列雞蛋糕，最新創意新作又來了，於9/9起在忠孝sogo美食街推出「角角日本漁市」系列，4款海鮮造型「龍蝦、帝王蟹、墨魚 白鯧魚」雞蛋糕任你挑選。
KADOKADO的雞蛋糕採用來自紐西蘭無鹽奶油及台灣優質單一牧場，百分百純鮮乳，並無任何添加物的六甲田莊鮮乳，及台灣液蛋第一品牌「勤億蛋品科技」的勤億冷藏殺菌蛋，完全不加一滴水，表皮外脆內鬆軟，充滿雞蛋香味。
KADOKADO雞蛋糕忠孝sogo美食街店，帶來超應景中秋燒烤擬真版雞蛋糕，共有龍蝦、帝王蟹、墨魚 白鯧魚4款造型，每一隻約有15公分長的超大體積誠意登場，每隻特價88元(原價100元)，帶走一套兩隻更享優惠價158元！
KADOKADO 忠孝sogo店
地址:台北市大安區忠孝東路四段45號地下一樓美食街
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