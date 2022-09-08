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中秋節烤肉解膩必喝！可不可「冷露檸果」新上市，指定支付最高回饋50元
中秋節假期就要來了，不少人早已經邀約好各種烤肉團了，可不可熟成紅茶最新推出「冷露檸果」，酸甜清爽的口感剛好可以為烤肉後解膩，若使用全盈+PAY首筆訂單最高還可回饋50元，快揪朋友團購喝起來吧！
可不可熟成紅茶絕對是近年快速擄獲消費者內心的知名手搖飲，平價卻高CP的熟成紅茶是熱門招牌飲品之一。這回用古法熬煮冬瓜與嚴選新鮮檸檬推出「冷露檸果」超級好喝，尤其不死甜的冬瓜茶配上整顆鮮切檸檬，酸甜酸甜的口感，非常適合中秋假期烤肉時來一杯解膩。即日起在全台門市已開賣，北北基最低中杯55元，中南部最低中杯則為50元。
另外，可不可也與全盈+PAY合作推出現金回饋活動，只要即日起至9月30日的當週首筆訂單，使用全盈+PAY 買單，最高可直接回饋50元喔。值得一提的是，每人限一週一次，活動總名額限量4,000名，送完為止。
可不可熟成紅茶
臉書：https://www.facebook.com/kebuke2008
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