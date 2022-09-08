限時限量必買！PAUL「草莓千層派買一送一」 還有檸檬、花生口味換著吃 酥脆派皮與香濃卡士達聯手 根本停不下來
甜點控躁起來！法國麵包甜點品牌「PAUL」將於9/15至9/17舉辦連續五年的「外帶草莓千層派買一送一」活動，本次活動主角「草莓千層派」是店家的TOP.1明星商品，一出爐就被秒殺。活動只有短短3天，鬧鐘定好準備開搶！
活動期間除了必買的超夯「草莓千層派」，還有熱銷TOP款：清爽「檸檬」與濃郁「花生」可以挑選。「PAUL」的經典千層派使用兩片法國直送的派皮，中間夾入用新鮮雞蛋、香醇牛奶製成的滑順卡士達醬，一入口就融合的酥脆與綿密口感，一吃著迷，這就是讓我心心念念的千層派！
限時三天！凡於9/15至9/17至門市外帶購買「草莓千層派」一份，即贈任一口味千層派一份（口味依門市提供為準），每日數量有限、送完為止。
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