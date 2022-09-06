快訊

墾丁秘境2年輕男女浮潛溺水 無生命跡象送醫雙雙不治

可以震死但你不能陽性：四川荒謬的震災防疫封閉

永和分屍凶手殺人後亂逃竄 「紅行李箱」成逮捕關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

粉紅少女心爆棚！全家X喫茶小舖「好蘋桂桃」果然很會 2件55元開賣、憑截角還能免費加珍珠

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／喫茶小鋪提供
圖／喫茶小鋪提供

一次喝得到果香與茶香，喫茶小舖「果」然很會！ 喫茶小舖首次與全家便利商店跨界聯名推出「好蘋桂桃」粉紅包裝水果飲，以桂花烏龍搭配蜜桃與蘋果的組合，成為夏末必喝的超強聯名飲品！

喫茶小舖推出獨家強檔沁涼果茶系飲品「好蘋桂桃」，特別選用以桂花烏龍風味為基底，搭配蜜桃與蘋果，以清甜果香與淡雅茶香交織出多層次口感，果汁含量更高達20%，以好記有趣的方式組成「好蘋桂桃」，包裝視覺則以少女感粉嫩色系為主體，9/7起全家便利商店上架喝得到。

圖／喫茶小鋪提供
圖／喫茶小鋪提供

同時歡慶全家便利商店獨家上市，9/7至10/4於全家便利商店購買「好蘋桂桃」，即享單件特價29元、兩件55元的優惠；憑包裝截角還可至全台喫茶小舖門市，享指定飲品「免費加珍珠」，想抓住夏天尾巴沁涼暢快就選它。

圖／喫茶小鋪提供
圖／喫茶小鋪提供

圖／喫茶小鋪提供
圖／喫茶小鋪提供

延伸閱讀：

手搖飲變甜點 全聯攜手「CoCo都可」、阿華田推聯名

超商奶蓋搶先喝！全家 X 再睡5分鐘新推「奶蓋系列」 還與「林銀杏」共推杏仁甜品 飲品甜點都到齊 下午茶開吃囉

手搖 甜點 超商 下午茶 全家便利商店 喫茶小舖

相關新聞

又韓又好吃的月餅！台北限時限量「吉那月餅」 吉那棒配芋泥鹹蛋黃 鹹甜酥脆一次Get 還有「鳳梨酥阿啾」現場吃

不吃不知道，一吃嚇一跳！還記得第一次吃吉那棒是在韓國弘大街頭，長長一根看來普普通通，沒想到咬了一口就愛上了。在韓國成為超人氣街頭美食也被稱作「西班牙油條」的吉那棒是一種早餐、午茶都適合的甜品，沒想到現

9/11限定優惠！85℃大杯拿鐵第2杯25元

中秋3天連假即將到來，85℃全台門市在9/11舉辦大杯拿鐵第2杯25元活動，等同原價63折，當天限時12小時搶購。

粉紅少女心爆棚！全家X喫茶小舖「好蘋桂桃」果然很會 2件55元開賣、憑截角還能免費加珍珠

全家便利商店X喫茶小舖 “果”然很會 少女感爆棚「好蘋桂桃」 兩件55元獨家開賣

9月暨中秋假期「全台5大手搖飲優惠」一次看！買1送1、第2杯半價統統都有

九月是幸福的月份，除了馬上來到的中秋假期以外，更狂的是全台手搖飲紛紛推出限時限定優惠，0元免費喝、買一送一等統統都有。UDN小編特地整理全台「五大手搖飲優惠」，一起來看看！

穿上制服、秀出學生證！ikari怡客冰沙氣泡飲買一送一

開學了，錸德集團ikari怡客推出學生優惠幫大家收心！9月9日起，只要出示學生證即可享夏季冰沙／氣泡飲全系列第二杯半價；...

超商奶蓋搶先喝！全家 X 再睡5分鐘新推「奶蓋系列」 還與「林銀杏」共推杏仁甜品 飲品甜點都到齊 下午茶開吃囉

全家 X 再睡5分鐘聯名又來啦！「全家」將於9/7起再度攜手「再睡5分鐘」推出超夯新品，首推「奶蓋系列」飲品，不論是Let’s Café經典美式、拿鐵還是仙女紅茶、蜜香玫瑰紅茶都可以加上濃郁的棉被奶蓋

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。