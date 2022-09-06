粉紅少女心爆棚！全家X喫茶小舖「好蘋桂桃」果然很會 2件55元開賣、憑截角還能免費加珍珠

一次喝得到果香與茶香，喫茶小舖「果」然很會！ 喫茶小舖首次與全家便利商店跨界聯名推出「好蘋桂桃」粉紅包裝水果飲，以桂花烏龍搭配蜜桃與蘋果的組合，成為夏末必喝的超強聯名飲品！

喫茶小舖推出獨家強檔沁涼果茶系飲品「好蘋桂桃」，特別選用以桂花烏龍風味為基底，搭配蜜桃與蘋果，以清甜果香與淡雅茶香交織出多層次口感，果汁含量更高達20%，以好記有趣的方式組成「好蘋桂桃」，包裝視覺則以少女感粉嫩色系為主體，9/7起全家便利商店上架喝得到。

圖／喫茶小鋪提供

同時歡慶全家便利商店獨家上市，9/7至10/4於全家便利商店購買「好蘋桂桃」，即享單件特價29元、兩件55元的優惠；憑包裝截角還可至全台喫茶小舖門市，享指定飲品「免費加珍珠」，想抓住夏天尾巴沁涼暢快就選它。

圖／喫茶小鋪提供

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