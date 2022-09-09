快訊

中職／新洋投安得勝準備不及 羅力11日洲際加演一場先發

英女皇與菲利普相愛逾70年 4個孩子「違規又婚外情」讓她操碎了心

抹茶星人衝！私藏北中南3家神級抹茶甜點 這麼抹還吃不膩 一口掉進抹茶陷阱

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自IG@muyejiataichung、IG@0622_ok、IG@ecinaj_hihs授權
圖／取自IG@muyejiataichung、IG@0622_ok、IG@ecinaj_hihs授權

「想要生活過得去，甜點必須帶點綠」，甜點界最綠的想必是「抹茶」啦！抹茶略帶苦澀，中和了甜點的甜膩，代表抹茶注定要與甜點相遇，這邊收集了北中南的抹茶店家「最抹甜點」，抹茶控來看看你吃過了嗎？

1、台北「好啊Cafe」

好啊Cafe的「抹茶協奏曲」光聽名字不知道是什麼樣的抹茶甜點，其實就是現烤磅蛋糕與濃郁抹茶冰淇淋的完美組合，磅蛋糕體抹味香濃，搭配一球抹茶冰淇淋真的太絕了！蛋糕和冰淇淋是什麼神仙組合？甜度還剛剛好，真的愛了。店裡還有其他抹茶飲品，可以多抹就有多抹。

好啊Cafe

地址：台北市大同區萬全街46號
營業時間：12:00-19:30（週一、週四公休）

圖／取自IG@0622_ok
圖／取自IG@0622_ok

圖／取自IG@0622_ok
圖／取自IG@0622_ok

圖／取自IG@0622_ok
圖／取自IG@0622_ok

2、台中「南田牧野家」

南田牧野家的店內招牌「甘納許捲」，外層蛋糕體吃起來意外Q彈，茶味香醇、甜度也恰到好處，一片不夠請給我一條！而且店家還有多種抹茶甜點，像是濃抹茶司康、小山園抹茶千層等，看起來都好好吃，光看這滿當當的蛋糕櫃就流口水，老闆！每樣都給我來一個！

南田牧野家

地址：台中市北區美德街365號​
營業時間：週一、二 14:00-19:30；週六、日 10:00-18:30（店休日請參考店家IG）

圖／取自IG@muyejiataichung
圖／取自IG@muyejiataichung

圖／取自IG@muyejiataichung
圖／取自IG@muyejiataichung

圖／取自IG@muyejiataichung
圖／取自IG@muyejiataichung

3、台南「島入冰店」

島入冰店的「芒果森山2.0」使用濃郁的日本小山園若竹抹茶，保留茶香不苦澀，搭上香甜多汁的芒果，刨冰中間藏著抹茶奶酪，增添香滑綿密的口感，再放上用日本進口水信玄餅粉製作的蜂蜜柚子凍，獨特軟Q又入口即化，最後再以百香芒果醬點綴，抹茶香氣與芒果的搭配，太清爽太迷人了。

島入冰店

地址：台南市中西區赤崁東街15巷2號
營業時間：12:00-18:00（週一、週二、週三公休）

圖／取自IG@daoru.iceshop
圖／取自IG@daoru.iceshop

圖／IG@ecinaj_hihs授權
圖／IG@ecinaj_hihs授權

圖／IG@ecinaj_hihs授權
圖／IG@ecinaj_hihs授權

延伸閱讀：

超香超濃郁！麻古茶坊 X OREO聯名第二彈 抹茶到底可以有多抹 喝就對了

超商奶蓋搶先喝！全家 X 再睡5分鐘新推「奶蓋系列」 還與「林銀杏」共推杏仁甜品 飲品甜點都到齊 下午茶開吃囉

抹茶 甜點 刨冰 磅蛋糕 司康 大台北美食 台中美食 台南美食

相關新聞

抹茶星人衝！私藏北中南3家神級抹茶甜點 這麼抹還吃不膩 一口掉進抹茶陷阱

「想要生活過得去，甜點必須帶點綠」，甜點界最綠的想必是「抹茶」啦！抹茶略帶苦澀，中和了甜點的甜膩，代表抹茶注定要與甜點相遇，這邊收集了北中南的抹茶店家「最抹甜點」，抹茶控來看看你吃過了嗎？ 1、

中秋節烤肉解膩必喝！可不可「冷露檸果」新上市，指定支付最高回饋50元

中秋節假期就要來了，不少人早已經邀約好各種烤肉團了，可不可熟成紅茶最新推出「冷露檸果」，酸甜清爽的口感剛好可以為烤肉後解膩，若使用全盈+PAY首筆訂單最高還可回饋50元，快揪朋友團購喝起來吧！

限時限量必買！PAUL「草莓千層派買一送一」 還有檸檬、花生口味換著吃 酥脆派皮與香濃卡士達聯手 根本停不下來

甜點控躁起來！法國麵包甜點品牌「PAUL」將於9/15至9/17舉辦連續五年的「外帶草莓千層派買一送一」活動，本次活動主角「草莓千層派」是店家的TOP.1明星商品，一出爐就被秒殺。活動只有短短3天，鬧

路易莎黑卡莊園咖啡6折 國產雜糧變身波士頓派新上市

路易莎咖啡LOUISA COFFEE 9~10月黑卡尋豆師限量手沖新品，推出私藏果宴雙強，嚴選來自肯亞涅里的「黑莓之后」...

又韓又好吃的月餅！台北限時限量「吉那月餅」 吉那棒配芋泥鹹蛋黃 鹹甜酥脆一次Get 還有「鳳梨酥阿啾」現場吃

不吃不知道，一吃嚇一跳！還記得第一次吃吉那棒是在韓國弘大街頭，長長一根看來普普通通，沒想到咬了一口就愛上了。在韓國成為超人氣街頭美食也被稱作「西班牙油條」的吉那棒是一種早餐、午茶都適合的甜品，沒想到現

9/11限定優惠！85℃大杯拿鐵第2杯25元

中秋3天連假即將到來，85℃全台門市在9/11舉辦大杯拿鐵第2杯25元活動，等同原價63折，當天限時12小時搶購。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。