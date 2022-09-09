抹茶星人衝！私藏北中南3家神級抹茶甜點 這麼抹還吃不膩 一口掉進抹茶陷阱
「想要生活過得去，甜點必須帶點綠」，甜點界最綠的想必是「抹茶」啦！抹茶略帶苦澀，中和了甜點的甜膩，代表抹茶注定要與甜點相遇，這邊收集了北中南的抹茶店家「最抹甜點」，抹茶控來看看你吃過了嗎？
1、台北「好啊Cafe」
好啊Cafe的「抹茶協奏曲」光聽名字不知道是什麼樣的抹茶甜點，其實就是現烤磅蛋糕與濃郁抹茶冰淇淋的完美組合，磅蛋糕體抹味香濃，搭配一球抹茶冰淇淋真的太絕了！蛋糕和冰淇淋是什麼神仙組合？甜度還剛剛好，真的愛了。店裡還有其他抹茶飲品，可以多抹就有多抹。
好啊Cafe
地址：台北市大同區萬全街46號營業時間：12:00-19:30（週一、週四公休）
2、台中「南田牧野家」
南田牧野家的店內招牌「甘納許捲」，外層蛋糕體吃起來意外Q彈，茶味香醇、甜度也恰到好處，一片不夠請給我一條！而且店家還有多種抹茶甜點，像是濃抹茶司康、小山園抹茶千層等，看起來都好好吃，光看這滿當當的蛋糕櫃就流口水，老闆！每樣都給我來一個！
南田牧野家
地址：台中市北區美德街365號營業時間：週一、二 14:00-19:30；週六、日 10:00-18:30（店休日請參考店家IG）
3、台南「島入冰店」
島入冰店的「芒果森山2.0」使用濃郁的日本小山園若竹抹茶，保留茶香不苦澀，搭上香甜多汁的芒果，刨冰中間藏著抹茶奶酪，增添香滑綿密的口感，再放上用日本進口水信玄餅粉製作的蜂蜜柚子凍，獨特軟Q又入口即化，最後再以百香芒果醬點綴，抹茶香氣與芒果的搭配，太清爽太迷人了。
島入冰店
地址：台南市中西區赤崁東街15巷2號營業時間：12:00-18:00（週一、週二、週三公休）
延伸閱讀：
．超香超濃郁！麻古茶坊 X OREO聯名第二彈 抹茶到底可以有多抹 喝就對了
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