抹茶星人衝！私藏北中南3家神級抹茶甜點 這麼抹還吃不膩 一口掉進抹茶陷阱

不吃不知道，一吃嚇一跳！還記得第一次吃吉那棒是在韓國弘大街頭，長長一根看來普普通通，沒想到咬了一口就愛上了。在韓國成為超人氣街頭美食也被稱作「西班牙油條」的吉那棒是一種早餐、午茶都適合的甜品，沒想到現

2022-09-06 16:30