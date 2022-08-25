中秋禮盒再+1 朗芙法式甜點 X 心茶聯名「茗月之心」 流芯、果香尬茶香 這盒我可以！

今年中秋，就要甜到你的心坎裡！「La Fruta朗芙法式甜點」與台灣在地自然農法製茶的人氣商家「心茶」攜手共獻中秋佳禮，於近日上市的中秋聯名禮盒「HEART OF MOON｜茗月之心」，回歸初心的跨界聯名，堅持使用自然農法的心茶與精心打造高品質法式甜品的朗芙，攜手打造最純淨的中秋禮盒。茗月之心，品「茗」茶、賞明「月」、啖流「心」。

圖／朗芙法式甜點提供

黑浮集團甜點品牌「La Fruta朗芙法式甜點」聯手公視強檔劇作「四樓的天堂」指定聯名的製茶品牌「心茶｜Drink Real Tea」，以「初心」為理念，加上堅持食材選用的職人精神，擄獲廣大朋友的心！

圖／朗芙法式甜點提供

沒有人能拒絕流芯！「奶皇流芯月餅」表面的丹麥窗花烙印，濃郁的爆漿奶皇內餡刺激味蕾，與甜豆沙相互融合，細緻濃郁，齒頰留香，再搭配甘甜的蜜香山紅茶與文火輕焙的烏龍茶，中和口中的香濃甜味，多吃一口都不會膩；「烏龍金鑽和菓燒」則是結合傳統月餅與法式和菓燒製法，可愛吸睛的秋栗造型，散發烏龍茶香，包裹著台灣八卦山清新酸甜的土鳳梨餡，果香與茶香融合真的絕了！今年中秋，禮盒不嫌多。

圖／朗芙法式甜點提供

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