Mag Mag 厚切「A級芒果乾」新上市！無糖精與色素更健康
知名泰國果乾品牌「Mag Mag」全新上市『曼曼芒』芒果乾囉！嚴選A級芒果，保證無色素與糖精，即日起全台實體與線上通路都可以買得到，喜歡果乾的饕客一定要吃吃看！
「Mag Mag By」源自泰國精緻的知名果乾品牌，2007年成立時的宗旨就是希望能持續傳達各種美味給每一位喜愛的顧客，創辦人Mr. Nonthakogh Panyapadhm曾表示想要顛覆「泰式街頭美味」，將泰式甜點的偏執遠播世界各地。而這回新上市的「曼曼芒」新口味，特地嚴選A芒果，且號稱一顆忙果僅能切出至多四片的「厚切」芒果乾，尤其無糖精與無色素再配上天然的金黃色澤，一口咬下的酸甜滋味，非常涮嘴。
現在即日起可至全台711、全家、全聯、家樂福等實體通路或到各大網路電商平台都可以買得到囉。
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