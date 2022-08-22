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雪酪界天花板！Spark Protein「零乳清味」高蛋白雪酪 這麼清爽的味道我可以一天炫一杯
好想吃冰，但又怕胖？什麼！居然有零罪惡感的冰品？台灣高蛋白零食品牌「Spark Protein」繼推出高蛋白咖啡、高蛋白義式冰淇淋後，今夏再挑戰主打水果風味、零奶味、零乳清味的高蛋白雪酪，結合在地小農打造道地口味，每杯還能補充10克以上優質蛋白，這麼高纖低脂的冰品沒看過吧？
2022涼夏限定！Spark Sherbet以獨特工法打造雪酪輕盈感與非重乳系的清爽口感，減去95%的厚重乳味，主打的三款口味「鮮榨百香果」、「森林野莓」與「紅柚金桔」，分別使用帶籽鮮榨的百香果汁、新屋冷凍草莓，以及當季採收的鮮榨紅葡萄柚汁和屏東金桔汁，讓在地食材的自然甘甜在一入口的瞬間爆發，果香清爽，雪酪冰涼又消暑，根本停不下來！而且最低熱量的口味一杯不到95大卡，吃完也不會有罪惡感。每杯含有10克優質蛋白與高膳食纖維，運動後吃還能幫助肌肉修復，促進腸胃蠕動，天啊！這是什麼神仙冰品！
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