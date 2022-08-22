雪酪界天花板！Spark Protein「零乳清味」高蛋白雪酪 這麼清爽的味道我可以一天炫一杯

中秋節不想再吃到月餅、蛋黃酥了嗎？販賣富士山雪糕捲的台中人氣甜點店「Kinber金帛手製」這次推出新口味「蛋我芋見泥」、「蛋願豆是泥」雪糕捲、金沙起司及芝麻麻吉流心塔，用美形又美味的甜點陪大家度過這個一年一度與親友團圓、歡聚的日子。

2022-08-22 11:21