中秋送禮新選擇！ABG Coffee與金錦町合作推出期間限定Coffee Box 今年中秋來杯咖啡吧！
「八月十五食月餅」，中秋節賞著月、吃著月餅，再來杯飲料就完美了！那來杯咖啡你試過嗎？中秋即將到來，人氣咖啡廳ABG Coffee攜手合作金華街日式甜點店「金錦町」推出中秋限定禮盒，禮盒內不僅有金錦町的質感金箔土鳳梨酥、ABG Drip濾掛咖啡，還有設計簡約的Coffee-Cycle隨手杯，誰說中秋節吃月餅只能配茶？原來咖啡這麼搭！
Coffee Box內的「金錦町」金箔土鳳梨酥，結合傳統口味與現代視覺感，禮盒內有原味「日曜」及竹炭桂花「木樨」兩種風味土鳳梨酥，⼟鳳梨的微酸與⾦鑽鳳梨的細緻甜柔相互襯托，保有自然酸甜和果粒纖維，外層包覆的奶⾹酥⽪展現不同層次的風味，吃上一口，甜在心頭；名為「Coffee Box」，以咖啡為主軸，延續Upcycle升級再造的構想延伸出Coffee-Cycle隨手杯，取用咖啡渣為媒介，搭載天然材質展現新面貌，環保又有質感，從日常小物感受小確幸；ABG Coffee濾掛咖啡使用100% Arabica咖啡豆，以衣索比亞日曬處理法與哥倫比亞水洗處理法帶出咖啡的底蘊，中度烘焙襯托水果酸甜與平衡堅果香氣，隨時隨地都能享受好咖啡！有了Coffee Box，中秋送禮沒煩惱！
延伸閱讀：
．布丁界愛馬仕！台南紅磚布丁秋季限定「觀音拿鐵布丁」 布丁控快記下來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言