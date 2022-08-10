夏季「水果系冰沙」超消暑！ TEA TOP好釋旺旺奶買1送1、怡客芒果冰沙第2杯半價、加碼全家酷繽沙追起來

夏季解熱消暑，別錯過一系列水果系冰沙！ 為大家特蒐多款新鮮水果打成冰沙飲品，TEA TOP第一味喝得到「台東鳳梨釋迦冰沙」、新鮮清脆富士「蘋果酸奶冰沙」、大苑子選用黑葉荔枝和蘋果打成「荔枝艾波冰沙」、怡客咖啡喝得到高品質芒果加入香濃煉乳製作成「芒果冰沙」、再加碼2款偽水果系、用新鮮植物蕃薯與芋頭特製的迷客夏「芋泥仙草冰沙」及全家超商販售的「夯吉薯薯酷繽沙」，冰沙控隨時來一杯快追！

TEA TOP第一味「好釋旺旺奶、艾波酸奶」

使用台灣在地新鮮水果聞名「TEA TOP第一味」歡慶冰沙季，今夏推出「水果冰紛樂」的消暑神飲「艾波酸奶冰沙」使用台東初鹿小農鮮奶自製濃郁酸奶，加入新鮮清脆的「富士蘋果」蘋果丁及茶凍，口口香濃滑Q。

另，TEA TOP即日起至8/14止，喝得到與農糧署合作選用香甜微酸、口感細緻Q彈的台東鳳梨釋迦特製為「好釋旺旺奶冰沙」，指定門市買一送一。

艾波酸奶冰沙。圖／TEA TOP第一味

好釋旺旺奶冰沙。圖／TEA TOP第一味

怡客「芒果冰沙」

錸德集團怡客咖啡特別選用台灣在地高品質芒果，加入香濃煉乳，最淋上鮮芒果泥，疊加出多層次口感的夏季限定「芒果冰沙」飲品，每一口都可以喝到淡淡奶香和濃濃芒果香氣與果肉纖維。即日起至8/16，在怡客咖啡全台26間門市(陶博、花蓮除外)同步推出「芒果冰沙第二杯半價」。

夏季限定芒果冰沙。圖／怡客咖啡

大苑子「荔枝艾波」

大苑子最新水果系飲品，使用來自產地太平的黑葉荔枝，將黑葉荔枝和蘋果打成冰沙，搭配上醇厚的青茶加入愛玉，做成清爽輕甜的「荔枝艾波冰沙」，滿足荔枝迷的夏日夢幻飲！

荔枝艾波冰沙。圖／大苑子

迷客夏「芋芋仙草奶露」

迷客夏全台門市推出全新飲品「芋芋仙草奶露」，特選用「檳榔心芋」和「高雄一號」品種芋頭最精華的部位，悶煮後手搗壓製芋泥加上香醇綠光鮮奶、黑糖打製超綿蜜手搗芋泥mix黑糖鮮奶冰沙，再搭配嫩Q仙草凍，成為本季消暑絕佳聖品。

芋芋仙草奶露。圖／迷客夏

全家便利商店「夯吉薯薯酷繽沙、初鹿牧場戳戳冰」

全家便利商店「夯番薯」與台南「瓜瓜園」共同打造「夯吉薯薯酷繽沙」，使用台農57號地瓜與蜜地瓜醬製成冰沙，底層仙草增添清爽感，上層撒上薯Q圓，多重口感層次豐富。

夯吉薯薯酷繽沙。圖／全家便利商店提供

由初鹿牧場打造全新「戳戳冰」，兩款繽紛冰沙在全家便利商店登場，「芒果優格冰沙」上層是酸甜爽口的初鹿牧場鮮奶優格冰淇淋，下層為熱帶風情的芒果冰沙；「草莓煉乳冰沙」主打甜蜜濃郁風味，上層是初鹿牧場煉乳冰淇淋，搭配下層草莓冰沙，還能嚼到太妃脆裹草莓粒，整杯冰誠意滿滿。

草莓煉乳冰沙、芒果優格冰沙。圖／初鹿牧場

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