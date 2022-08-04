芋頭控著迷了！迷客夏新品「芋芋仙草奶露」喝得到嫩Q仙草凍 幸運加碼拉霸機、YouTuber玩IG濾鏡抽好禮
芋頭控們快來追！ 「迷客夏」今夏全新口味「芋芋仙草奶露」領軍，再推2款「手感芋圓芋泥鮮奶」以及「芋圓茉香綠茶拿鐵」濃芋著迷口味，同步上線100%幸運中獎LINE拉霸遊戲，邀請到重量級YouTuber三原展示首款迷客夏IG AR濾鏡，成指定任務即可參加抽獎，還有百萬杯飲品優惠及獨家折扣等你拿！
即日起於全台迷客夏門市推出「芋芋仙草奶露」，特選用「檳榔心芋」和「高雄一號」品種芋頭最精華的部位，悶煮後手搗壓製成綿密芋泥加上香醇綠光鮮奶、黑糖打製成綿密冰沙後，再搭配嫩Q仙草凍，是本季消暑絕佳聖品。不能錯過的人氣芋頭口味還有「手感芋圓芋泥鮮奶」以及「芋圓茉香綠茶拿鐵」。
迷客夏慶祝會員突破80萬，寵迷粉無上限，即日起至8/16止，首度針對迷金卡等級以上會員，推出消費指定芋頭系列飲品 (包含芋芋仙草奶露、手感芋圓芋泥鮮奶、芋圓茉香綠茶拿鐵、手感芋圓鮮奶)，即可獲得單茶折扣券「單杯折$5元券」2張。
同步加碼至8/30止，前往迷客夏LINE官方帳號，即可玩「幸運拉霸機」，迷點會員100％中獎率每日不限遊玩次數，有機會獲得芋頭新品優惠券、以及經典柳丁和檸檬系列推薦飲品優惠券、迷點消費點數，以及「肯德基」買漢堡送蛋撻超值組合線上兌換券等百萬杯飲品優惠。
還邀請到重量級YouTuber「三原JAPAN」8/5下午13:30擔任直播嘉賓，於迷客夏YouTube頻道與全台門市TV進行直播品嘗SHA樂冰、示範首款迷客夏IG AR濾鏡、進行抽獎活動。於8/11前，使用迷客夏IG AR濾鏡，公開發布個人IG限時動態＠tag迷客夏官方IG(@milkshop_tw)，就有機會獲得SHA樂冰VIP券，以及迷客夏環保吸管。
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