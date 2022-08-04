快訊

只通話但不見波洛西？ 南韓總統辦公室坦承「真正理由」

國防部：中共對台灣北、東、南部周邊海域 射擊11枚東風導彈

U12世界盃／警惕美國凶猛火力 中華隊要壓出最好投手

芋頭控著迷了！迷客夏新品「芋芋仙草奶露」喝得到嫩Q仙草凍 幸運加碼拉霸機、YouTuber玩IG濾鏡抽好禮

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／迷客夏
圖／迷客夏

芋頭控們快來追！ 「迷客夏」今夏全新口味「芋芋仙草奶露」領軍，再推2款「手感芋圓芋泥鮮奶」以及「芋圓茉香綠茶拿鐵」濃芋著迷口味，同步上線100%幸運中獎LINE拉霸遊戲，邀請到重量級YouTuber三原展示首款迷客夏IG AR濾鏡，成指定任務即可參加抽獎，還有百萬杯飲品優惠及獨家折扣等你拿！

圖／迷客夏
圖／迷客夏

即日起於全台迷客夏門市推出「芋芋仙草奶露」，特選用「檳榔心芋」和「高雄一號」品種芋頭最精華的部位，悶煮後手搗壓製成綿密芋泥加上香醇綠光鮮奶、黑糖打製成綿密冰沙後，再搭配嫩Q仙草凍，是本季消暑絕佳聖品。不能錯過的人氣芋頭口味還有「手感芋圓芋泥鮮奶」以及「芋圓茉香綠茶拿鐵」。

迷客夏慶祝會員突破80萬，寵迷粉無上限，即日起至8/16止，首度針對迷金卡等級以上會員，推出消費指定芋頭系列飲品 (包含芋芋仙草奶露、手感芋圓芋泥鮮奶、芋圓茉香綠茶拿鐵、手感芋圓鮮奶)，即可獲得單茶折扣券「單杯折$5元券」2張。

圖／迷客夏
圖／迷客夏

同步加碼至8/30止，前往迷客夏LINE官方帳號，即可玩「幸運拉霸機」，迷點會員100％中獎率每日不限遊玩次數，有機會獲得芋頭新品優惠券、以及經典柳丁和檸檬系列推薦飲品優惠券、迷點消費點數，以及「肯德基」買漢堡送蛋撻超值組合線上兌換券等百萬杯飲品優惠。

圖／迷客夏
圖／迷客夏

還邀請到重量級YouTuber「三原JAPAN」8/5下午13:30擔任直播嘉賓，於迷客夏YouTube頻道與全台門市TV進行直播品嘗SHA樂冰、示範首款迷客夏IG AR濾鏡、進行抽獎活動。於8/11前，使用迷客夏IG AR濾鏡，公開發布個人IG限時動態＠tag迷客夏官方IG(@milkshop_tw)，就有機會獲得SHA樂冰VIP券，以及迷客夏環保吸管。

圖／迷客夏
圖／迷客夏

延伸閱讀：

七夕情人節怎麼過？精選北中南5間「高空浪漫餐廳」 享用美食+盡收美麗夜景

中秋月餅一次看！全台5大飯店禮盒早鳥85折起開賣，「楊枝甘露」限定必吃

迷客夏 拿鐵 綠茶 手搖 消暑

相關新聞

芋頭控著迷了！迷客夏新品「芋芋仙草奶露」喝得到嫩Q仙草凍 幸運加碼拉霸機、YouTuber玩IG濾鏡抽好禮

芋頭控們快來追！ 「迷客夏」今夏全新口味「芋芋仙草奶露」領軍，再推2款「手感芋圓芋泥鮮奶」以及「芋圓茉香綠茶拿鐵」濃芋著迷口味，同步上線100%幸運中獎LINE拉霸遊戲，邀請到重量級YouTuber三原展示首款迷客夏IG AR濾鏡，成指定任務即可參加抽獎，還有百萬杯飲品優惠及獨家折扣等你拿！

2022年最甜聯名！「大苑子 X 故宮」超Q仕女圖 搭浪漫爆表荔枝玫瑰飲+荔枝玫瑰霜淇淋超吸睛

大苑子今年荔枝季「荔枝紅了」，特別推出與故宮博物院聯名的「荔枝玫瑰仕女杯」，超Q的唐朝仕女搭配浪漫爆表的荔枝玫瑰超吸睛，...

夢想乘3幸福乘3！ CHOiCE Gelato手工冰淇淋　新奇口味減糖減脂，連毛小孩也可以享用

能把夢想變成事業，是再幸福不過的事。CHOiCE Gelato手工冰淇淋三位年輕老闆，秉持著「做自己敢吃的東西」，食材原料堅持「天然、新鮮」為原則，選擇做脂肪含量低的義式冰淇淋，也減低糖量的使用，把冰淇淋變成美味又健康的夏日甜品。

限時1個月！beard papa's「5種人氣泡芙」一次全登場

為慶祝登台20週年，連鎖泡芙「beard papa’s」自8月1日起，首度打破過去「每月一款限定口味」的形式，限時一次推...

限時一個月！沒訂位吃不到 浮誇系「巨無霸水蜜桃冰沙」藏身礁溪三合院老宅

老饕期待已久的水蜜桃產季來啦！在礁溪有家以浮誇系甜點及飲品聞名的「定邦咖啡」順勢推出巨無霸水蜜桃冰沙，一杯使用8到12顆水蜜桃製作，讓宜蘭ㄚ欣迫不及待去品嘗，沒有預約還吃不到呢！產季還推出「水蜜桃戚風杯」、「水蜜桃生乳捲」、「水蜜桃果凍凍」以及禮盒，喜歡這期間限定的果香甜點的人手刀訂位品嘗，別錯過了！

等了一年回來了！ 清心「鬼門開」特選3飲品 消費滿額贈「抓交TEA貼紙」

鬼門開停看聽！拜拜用清心 平安又順心 #清心推薦飲品

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。