芋頭控著迷了！迷客夏新品「芋芋仙草奶露」喝得到嫩Q仙草凍 幸運加碼拉霸機、YouTuber玩IG濾鏡抽好禮

老饕期待已久的水蜜桃產季來啦！在礁溪有家以浮誇系甜點及飲品聞名的「定邦咖啡」順勢推出巨無霸水蜜桃冰沙，一杯使用8到12顆水蜜桃製作，讓宜蘭ㄚ欣迫不及待去品嘗，沒有預約還吃不到呢！產季還推出「水蜜桃戚風杯」、「水蜜桃生乳捲」、「水蜜桃果凍凍」以及禮盒，喜歡這期間限定的果香甜點的人手刀訂位品嘗，別錯過了！

2022-07-31 10:59