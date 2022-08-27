一根10元超佛心！ 快失傳的台南古早味手工製冰棒「海龍水冰」，在地人大喊不要再報了

這一間台南冰棒它有近60年的歷史了，至今已經第三代來接手幫忙販售了。這間台南冰棒是非常非常傳統的類型，看似簡單卻非常不簡單，每一個內容物都是手工去製作、去熬煮。老闆娘看我們在拍攝，都拜託不要再報了，而且在這萬物皆漲的年代，這間台南冰棒卻有辦法可以維持這樣一根10元的佛心價，就跟著愛吃輝來吃吃看這間台南冰棒好不好吃吧！

這間台南冰棒就位於永康大灣，是相當經典的永康美食、大灣美食似乎都是便宜實在又美味的一環、這間如果不是看到人家推薦、你真的很難會發現這間台南冰棒。

這裡的冰棒總共有6種口味，也有販售類似冰淇淋的選項，也有販售古早味紅茶。

這次點了百香果、梅子、檸檬、鳳梨。首先是近年才推出的百香果，是有真實的果肉，每一口百香果都是香甜之中帶有自然的酸度。梅子是帶有酸梅肉的存在，吃起來真的充滿驚喜感。鳳梨裡面則是有鳳梨果肉，這倒是相當不錯。檸檬是我最喜歡的，檸檬是我們小時候那種專門在賣涼水的小店，那種小店裡面賣的檸檬冰沙的感覺，真的深得我心。

海龍水冰菜單

整體來說：

這間台南冰棒真的是超級佛心，一根１０元，這應該已經不屬於現在這低毛利時代了，雖然冰的毛利本身就高，但我相信這價位已經是半回饋給老饕們了。

體驗時間：111/07

海龍水冰

地址：台南市永康區立興街41號

營業時間：10：00-20：00

電話：06 272 5942

停車：無

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