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等了一年回來了！ 清心「鬼門開」特選3飲品 消費滿額贈「抓交TEA貼紙」
農曆七月一日鬼門開，行事出入特別要注意平安！ 清心福全應景推出「鬼門開特選飲品」，讓農曆中元節拜拜用清心、平安又順心，除了餅乾、泡麵以外，還能加上讓好兄弟飽餐一頓也能幫忙去油解膩的熱銷3款飲品。
等了一年又回來了，清心推薦的去油解膩熱銷榜有，「蘆薈藍梅醋」柔嫩爽脆的蘆薈，口感豐潤而清爽、「鮮橙綠」選用台灣100%鮮榨柳橙原汁，層次豐富，對味順口、「梅子綠茶」嚴選話梅，增添酸、鹹、甘、甜的舒爽口感。
清心「鬼門開特輯」加碼推消費滿額贈禮，兩款「抓交TEA貼紙」隨機贈送，A款「歹丸兄弟」有林投姐、人面魚、玉女、金童、紅衣小女孩、殭屍；B款「東洋兄弟」有阿岩、貓又、唐傘小僧、提燈妖怪、一目小僧、轆轤首，超Q超有趣。
自7/30起，「來店」消費限定，單次滿160元（含飲品、加價購商品、恰好瓶等）即贈送1張，消費滿320元贈送2張，依此類推，數量有限，送完為止。
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