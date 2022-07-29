快訊

MIRROR重傷舞者傳已完成手術 第四頸椎爆裂恐癱瘓

疑涉貪昨20萬交保 北市勞動局長陳信瑜：已口頭請辭 續捍衛清白

聽新聞
test
0:00 / 0:00

等了一年回來了！ 清心「鬼門開」特選3飲品 消費滿額贈「抓交TEA貼紙」

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／清心福全提供
圖／清心福全提供

農曆七月一日鬼門開，行事出入特別要注意平安！ 清心福全應景推出「鬼門開特選飲品」，讓農曆中元節拜拜用清心、平安又順心，除了餅乾泡麵以外，還能加上讓好兄弟飽餐一頓也能幫忙去油解膩的熱銷3款飲品。

圖／清心福全提供
圖／清心福全提供

圖／清心福全提供
圖／清心福全提供

等了一年又回來了，清心推薦的去油解膩熱銷榜有，「蘆薈藍梅醋」柔嫩爽脆的蘆薈，口感豐潤而清爽、「鮮橙綠」選用台灣100%鮮榨柳橙原汁，層次豐富，對味順口、「梅子綠茶」嚴選話梅，增添酸、鹹、甘、甜的舒爽口感。

圖／清心福全提供
圖／清心福全提供

圖／清心福全提供
圖／清心福全提供

清心「鬼門開特輯」加碼推消費滿額贈禮，兩款「抓交TEA貼紙」隨機贈送，A款「歹丸兄弟」有林投姐、人面魚、玉女、金童、紅衣小女孩、殭屍；B款「東洋兄弟」有阿岩、貓又、唐傘小僧、提燈妖怪、一目小僧、轆轤首，超Q超有趣。

自7/30起，「來店」消費限定，單次滿160元（含飲品、加價購商品、恰好瓶等）即贈送1張，消費滿320元贈送2張，依此類推，數量有限，送完為止。

圖／清心福全提供
圖／清心福全提供

圖／清心福全提供
圖／清心福全提供

延伸閱讀：

瓶裝芒果凍飲必喝！「麥吉machi machi」今夏最夯4大新品一次看

「吉哆火鍋台味趴3.0」美味聯手林場肉羹、燈籠滷味！「錢都 x MAMAK檔星馬料理」推3款南洋叻沙鍋

圖／清心福全提供
圖／清心福全提供

火鍋 泡麵 餅乾 滷味 綠茶 清心福全

相關新聞

等了一年回來了！ 清心「鬼門開」特選3飲品 消費滿額贈「抓交TEA貼紙」

鬼門開停看聽！拜拜用清心 平安又順心 #清心推薦飲品

夢幻寶可夢出沒！全台「日出茶太」變道館、「茶湯會」攜手馬來貘情人節獻禮

炎炎夏日，清涼的手搖飲紛紛推出一連串聯名優惠活動。「茶湯會」攜手馬來膜，針對情人節推出「造型對筆」，並再與Daily B...

八月堂可頌「買3送3」！再推出「哈根達斯雪糕可頌」

每年的8月17日，為「八月堂」所設立的「國際可頌節」，今年也正式邁入第5屆。為此，八月堂特別攜手「哈根達斯」，自8月5日...

用料實在好吃又好拍！ 台中「水母吃乳酪」網評4.9星 唯美乳酪專賣空間，可寄放更加分

udn走跳美食／商妮吃喝遊樂 台中乳酪蛋糕推薦乳酪塔推薦～水母吃乳酪大坑店環境有夠漂亮，包括乳酪塔、乳酪蛋糕、生乳酪、乳酪磅蛋糕、水果乳酪抹醬、金磚乳酪餅乾產品多元口味超多，高比例乳酪製作完

絕美夢幻紫芋奶！ 喝清原「紫屬芋你」2大新品 抽Apple、Samsung等豪華大獎

今夏紫色夢幻絕美手搖飲登場！ 喝「清原」2款新品「紫芋椰香露露、夏芋搔仙草」，就有機會抽Apple、Samsung、OSIM 等豪華獎項，7/27「紫屬芋你」半杯都是料好康上市。 一直是芋頭迷的

每一杯都像是一幅畫作！ 懷舊文青風霜淇淋專門店 吃得到充滿細節、別出心裁的美味冰品

隱身在大安區的霜淇淋專賣店，對待霜淇淋的嚴謹，像是製作料理一般。小巧的店面，帶點懷舊又文青的風格，即使每天僅一種霜淇淋口味選擇，但風味獨到又別具特色，甫開張就座無虛席。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。