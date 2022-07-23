杯杯有獎！ CoCo都可X Garena傳說對決第二波聯名強打 購買「指定4飲品」送虛寶

傳說控看過來！ 人氣連鎖手搖飲「CoCo都可」日前與競技手遊「Garena傳說對決」打造專屬4角色門市受熱烈好評後，第二波聯名活動要來了！ 自7/25起至CoCo都可訂線上購買4款人氣指定飲品，立馬送虛寶刮刮卡乙張，有機會抽到「限定造型」、「勇者造型」多項好禮，杯杯有獎讓你有機會獲得滿滿的傳說！

圖／CoCo都可提供

這個夏天「CoCo都可」每天粉專私訊灌爆詢問「序號在哪 我要虛寶」，7/25起CoCo都可訂推出「傳說對決聯名專區」，只要購買指定4款「星空葡萄(L)」、「金鳳水果茶(L)」「輕盈版楊枝甘露(L)」、「蜜桃系列」以上任一飲品， 即送傳說對決虛寶刮刮卡，張張可獲得「CoCo獨家頭框」外，更有機會抽到限定造型「爆炎龍-圖倫」、「機能蝕骨-貂蟬」、「朔月銀衛-銀晝」、「南瓜跳跳糖-綺蘿」等多項好禮，數量有限送完為止，讓你喝CoCo都可在傳說創造奇蹟。本活動僅限都可訂線上點單，門市優惠不得併用。

圖／CoCo都可提供

圖／CoCo都可提供

同步釋出第二波限量聯名造型杯身，傳說人氣女神「貂蟬」甜蜜登場，更推出全體集合聯名杯身款銀晝/綺蘿/圖倫/貂蟬，快來把握四款經典造型同框的機會，這個夏天還不喝爆抓寶刮起來！

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