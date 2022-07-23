瓶裝芒果凍飲必喝！「麥吉machi machi」今夏最夯4大新品一次看

號稱有著最美飲料外包裝的「麥吉machi machi」即日起推出今夏最夯的芒果冰沙新品啦，共推出4款口味，包含像是芒果燕麥奶冰沙、芝士芒果冰沙外，更狂的莫過於可以美拍打卡的「芒柚奶蓋晶球凍飲」，多個鮮豔漸層配上經過設計的透明瓶裝，光是用看的就捨不得喝了，一起來瞧瞧吧！

圖／麥吉machi machi臉書粉專

近期竄起的手搖飲品牌「麥吉machi machi」除了有各式兼具時尚與經典口感的手搖飲品項外，最令人稱讚的就是它的瓶身外包裝了，採用特殊外觀設計的瓶身再搭配飲料漸層的美感，一買來還沒開喝就會想先拍照打卡了。

圖／麥吉machi machi臉書粉專

此回的新品口味共有4款口味，像是「芒柚奶蓋晶球凍飲」與「芒柚奶蓋晶球冰沙」，從外觀上來看一層層奶蓋色，配上芒果的金黃與橘紅的葡萄柚，冰涼的芒果綜合了葡萄柚的酸澀，搭配上層的奶蓋，馬上喝一口「涼全身」。另外還有經典款「芝士芒果冰沙」與融合燕麥奶的「芒果燕麥奶冰沙」，都是盛夏必喝的消暑飲品。現在即日起至台北忠孝復興店與台北西門店正式開賣囉，快揪團嚐鮮一下吧！

圖／麥吉machi machi臉書粉專

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